No legislaré con ocurrencias, asegura Sergio Mayer

Sergio Mayer, designado presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados, aseguró que no la dirigirá con ocurrencias y trabajará de la mano con las secretarías de cultura municipales, estatales y federal; no obstante, lamentó la discriminación de la que ha sido objeto por su pasado en el medio del espectáculo.

En una entrevista con El Sol de México, el legislador rechazó orquestar una campaña en contra del PES para quedarse con la comisión y acotó que él ganó con el voto de los ciudadanos por lo que nadie le regaló nada.

Sergio Mayer anticipó desde su primer día como diputado que buscaría presidir este órgano legislativo; sin embargo, el pasado lunes Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) y líder de los legisladores de Morena, designó las comisiones de Cultura y Salud a su aliado político: el Partido Encuentro Social (PES).

Diversos personajes del espectáculo protestaron en San Lázaro por la repartición, lo que obligó a Delgado a replantear las asignaciones, bajo la justificación de que “por un acuerdo”, decidieron intercambiar entre PES y Morena dichas comisiones por las de Trabajo y Deporte.

El PES ha dicho que su diputado tenía mejor perfil que tú.

De ninguna manera voy a poner en tela de juicio los perfiles de Encuentro Social, al contrario, les tengo mucho respeto.

¿Hiciste una manifestación en contra de Encuentro Social?

Las comisiones no se deciden por traer una manifestación. De ninguna manera iba yo a traer una manifestación (…) Es muy delicado porque están poniendo en un tema de vulnerabilidad del Congreso. Soy diputado porque me avalan 114 mil votos de mi distrito. Hice mi campaña, yo no soy plurinominal como muchos otros diputados, yo lo trabajé y me avala mi distrito, y hoy me avalan los votos de mis compañeros para ser presidente de la comisión de cultura.

¿Cuáles son los ejes que ofrecerías para catapultar la cultura?

A mí me toca la parte de presupuestos y de legislación, yo me tengo que adaptar y ver el proyecto que lleva Alejandra Frausto, no es un tema de ocurrencias, yo no voy a ver qué se me ocurre. Yo tengo que buscar a los secretarios de Cultura de los estados y los municipios para ver cómo podemos trabajar.

¿Tienes la capacidad?

Llevo 35 años de carrera y he estado en el teatro, en el cine, he hecho radio, y me he mantenido 35 años en mi carrera, que ojo, soy muy respetuoso de la parte cultural.

La cultura es punto y aparte. Por eso soy incluyente porque quiero aprender y entender de los intelectuales, en qué los puedo apoyar. Yo no tengo que haber escrito un libro, y a lo mejor hay gente que escribe libros y no necesariamente puede operar cosas en la parte administrativa, en la parte de presupuestos o la parte legislativa.

Hugo Eric Flores dijo que se reservan el derecho de admisión para los strippers…

Él puede manejar su partido como quiera y tiene toda la razón; o sea yo no puedo decirle qué haga y qué no haga en su partido.

Con estas descalificaciones, ¿crees que tratan de demostrar tu ignorancia en el tema?

Pueden estar cuestionando, hoy en día estoy de este lado, lo mismo dijeron cuando dije que iba a ser diputado: ¿por ser actor no tengo derecho a participar en política?, eso se llama discriminación. Me parece gravísimo, eso es como si dijeren que una mujer no puede presidir la comisión de seguridad pública porque es mujer.

Hay que tener mucho cuidado con las expresiones. En este caso, ese tipo de expresiones son discriminatorias.

¿Defenderías el presupuesto para la Secretaría de Cultura y lo diversificarías?

Por supuesto, ese es uno de mis proyectos, eso es parte de lo que tenemos que trabajar. Tengo que cabildear aquí, y que tengan mejores condiciones la cultura, eso es un hecho y es parte de lo que vamos a trabajar, es por facto el que se haga.

¿Estás consciente de lo importante que es que un partido de izquierda tenga que defender la cultura, como siempre lo han abanderado?

La cultura siempre se había dejado a la derecha y siempre había sido olvidada y hoy en día ustedes van a ver lo que vamos a hacer en cultura, estoy consciente del reto. Lo único que digo es, lamento mucho que descalifiquen sin conocer el trabajo que vamos a hacer, pero aquí estamos.





Foto: Especial





DE GARIBALDI A SAN LÁZARO





SERGIO MAYER Bretón nació el 21 de mayo de 1966 en la CdMx



1. Comenzó su carrera en 1986 como miembro de Garibaldi



2. En 1996 fue parte del elenco de la telenovela Confidente de secundaria



3. Un año más tarde comienza el show Sólo para mujeres



4. En 2003 fue parte de los integrantes de Big Brother VIP, tercera edición



5. En abril del año siguiente, se casó con Isabela Camil en la Riviera Maya



6. En 2014 protagonizó La dictadura perfecta, dirigida por Luis Estrada, donde interpretó a un político corrupto



7. En 2018 fue electo diputado federal por la coalición Juntos Haremos Historia