No les va a alcanzar ni con la austeridad: Osorio Chong

Ni con las medidas de austeridad alcanzaría para los programas y proyectos que ha mencionado el próximo gobierno. “Tenemos que preservar la economía estable y en crecimiento’’, dijo el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.

Además, destacó que el nuevo gobierno federal que iniciará funciones el 1 de diciembre recibirá un país con estabilidad económica, baja inflación, alta generación de empleos y cifras récord en inversión extranjera.

“Están viendo con claridad que no todo es prometer y que no todo es decir que se van a entregar recursos, que se van a dar programas sociales, sino actuar con responsabilidad, es ver que los recursos no siempre alcanzan para lo que uno quisiera, si no, imagínense cuántos programas hubiéramos hecho nosotros y otros, y en los estados cuántos programas no podrían hacer. No alcanza, no hay recurso suficiente’’, explicó.

Osorio Chong dijo que aplaude las medidas de austeridad, las hemos apoyado, pero ni con ello alcanzaría para la cantidad de programas que han venido planteando, dijo.