No llego sola, llegamos todas, dice Sheinbaum en su toma de protesta como presidenta

La nueva presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, dedicó a las mujeres de todas las generaciones y también a las personas de la diversidad sexual, su gobierno y su llegada al poder este martes, luego de recibir la banda presidencial de manos del la presidenta de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez.

Sheinbaum Pardo dijo desde la máxima tribuna de país que a la presidencia no llega sola, sino también, “llegan nuestras amigas y compañeras, llegan nuestras hijas, hermosas y valientes y llegan nuestras nietas, llegan ellas las que soñaron por la posibilidad de qué un día no importaría si nacíamos siendo mujeres u hombres, podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, todas ellas que nos pensaron libres y felices”, expresó.

Previamente, la mandataria de México, la primera en 530 años de historia de México, dijo: “Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres.

"Durante mucho tiempo, las mujeres fuimos anuladas. A muchas de nosotras nos contaron una versión de la historia que nos quería hacer creer que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres, poco a poco esa visión se ha ido revirtiendo, hoy sabemos que las mujeres participaron en los grandes hazañas de México desde diferentes trincheras, y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas, y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final, al igual que científica, abogada, bombera, doctora, maestra, ingeniera con A, por qué no están enseñado que sólo lo que se nombra existe", dijo casi al cierre de su discurso.

Agregó que este martes 1 de octubre, "quería reconocer no sólo a las heroínas de la Patria, a las que seguiremos exaltando, sino también a todas las heroínas anónimas, a las invisibles que con estas líneas hacemos visibles, a las que con nuestra llegada a la Presidencia y estas palabras hago aparecer, las que lucharon por su sueño y lo lograron, a las que lucharon y no lo lograron, llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron, llegan las que han tenido que callar, y luego gritaron a solas".

Del mismo modo, añadió: llegan las indias, las trabajadoras del hogar que salen de sus pueblos para apoyar a todas las demás, a las bisabuelas que no aprendieron a leer ni escribir porque la escuela no era para niñas, llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes. A las mujeres anónimas, las heroínas anónimas que desde su hogar, las calles o desde sus lugares de trabajo lucharon por este momento, llegan nuestras madres que nos dieron la vida, y después volvieron a darnos lo todo, nuestras hermanas, que desde su historia logrado salir adelante y emanciparse”, señaló.