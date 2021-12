No los considero deshonestos: AMLO sobre casos de Gertz Manero y Santiago Nieto

Luego que se diera a conocer por diversos medios de comunicación que Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República y, Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), han adquirido bienes e inmuebles millonarios durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario defendió la rectitud de sus allegados, al asegurar que los considera hombres honestos.

El presidente dijo al ser cuestionado por estos dos casos: "yo los considero gente íntegra, no los considero deshonestos"; mientras resaltó que él, no es "tapadera de nadie" y se ha propuesto acabar con la corrupción y la impunidad, incluso, con sus hijos. "No hay tolerancia con nadie, sea quien sea", subrayó.

Al ser interrogado durante su conferencia de prensa matutina, en Tepic, Nayarit, respecto a la revelación de que Nieto Castillo adquirió propiedades por 40 millones de pesos y Gertz Manero adquirió 122 vehículos antes de ocupar su cargo, el presidente López Obrador descalificó las publicaciones periodísticas y acusó a los medios de comunicación de ser sensacionalistas.

No obstante, aceptó que se debe investigar desde la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Santiago Nieto y al fiscal Gertz. Aunque dijo que "al parecer" los medios de comunicación "la traen" contra los funcionarios de su gobierno.

Sobre Santiago Nieto, el presidente agregó que el ex funcionario —quien dejó su cargo a principios de noviembre, tras un escándalo por su lujosa boda en Guatemala—, ha estado dando la cara sobre la adquisición de una auto marca Audi y cuatro inmuebles con un valor de 40 millones de pesos, los cuales, dijo que, el ex titular de la UIF los compró a crédito, aunque mencionó que no ve problema en que la SFP investigue el caso.

Finalmente, mencionó también que a Santiago Nieto "le convendría que se aclarara formalmente" su situación y sobre el fiscal Gertz Manero, reiteró que también se le investigue y se les trate igual.

De acuerdo con revelaciones periodísticas, el fiscal Gertz, compró 122 coches entre 2014 y 2015, entre ellos varios Mercedes y un Rolls-Royce, lo cual tuvo un costo superior a los cinco millones de dólares y, además, realizó otros movimientos financieros.

Mientras que se dio a conocer, a través de una denuncia anónima en la Fiscalía, que Santiago Nieto que en sus dos años al frente de la UIF, compró tres casas valuadas en 24 millones de pesos; otra en 8 millones y un tercer inmueble en 1.6 millones de pesos; además, adquirió un auto Audi y recibió un terreno en donación, con valor a los dos millones de dólares.