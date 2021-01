No más caciques que manejen la educación superior: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció para que no haya caciques que manejen las universidades públicas en los estados, que no haya más estafas maestras.

En diciembre pasado el Congreso avaló expedir la Ley General de Educación Superior, cuyo objetivo es formar profesionistas con un alto compromiso social, que contribuyan al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, product

ivo y económico del país.

➡ Síguenos en nuestro canal de Google Noticias

Al respecto, el Ejecutivo comentó que la nueva Ley de Educación Superior busca garantizar la gratuidad y el derecho a la educación en todos los niveles; no cobrar cuotas en universidades públicas, que a veces son elevadas, y se tienen que ir quitando, respetando su autonomía, que se administre el presupuesto, que no se roben el dinero y que haya austeridad, que no haya corrupción, que haya honestidad.

Maestros del SNTE bloquearon calles alrededor del Congreso del estado, en el centro de Morelia, en demanda de sus salarios / Foto: Mariana Luna

Sociedad Maestra morenista llega a dirigir la SEP

Lo anterior, dijo el Mandatario, va a permitir garantizar la gratuidad y quitar las cuotas, es un esfuerzo, “ya no la estafa maestra’’, ya no el que haya caciques que manejen las universidades públicas en los estados, “porque es una vergüenza que universidades grandes sean manejados por una persona, sean de un solo hombre, no es esa persona el rector, pero es el que manda desde hace años, imaginen el manejo de presupuesto discrecional, hasta los premian, se tiene que acabar, garantizar el derecho a la educación’’.

López Obrador recordó que el derecho de los mexicanos a la educación ya establecía la gratuidad en todos los niveles escolares, pero hubo una reforma en el gobierno de (Carlos) Salinas cuando estaba de titular en Educación (Ernesto) Zedillo, en esa reforma se limitó el derecho a la educación solo al nivel básico y se dejó al mercado el nivel medio superior y superior, ya no como una responsabilidad del Estado, de garantizar de manera gratuita de educación.

Apuntó que si se puede con poco presupuesto garantizar que se pueda estudiar y no sean rechazados los alum nos, ahí está el caso de las universidades Benito Juárez, 140 universidades, con presupuesto mil millones de pesos; hay que revisar esto bien y seguir ayudando también con las becas, a más de 300 mil universitarios, de 2 mil 400 pesos mensuales, eso está garantizado en presupuesto para el 2021.

Que no haya rechazados porque aún con la privatización de la educación superior, llegó el momento que no crecía la matrícula de universidades, la mayoría no tiene para pagar cuotas, por muy baratas que sea, 4 mil, 5 mil pesos al mes, por eso se dejó de crecer, no es privatizar por privatizar, explicó el Ejecutivo.





Finanzas México termina 2020 con la crisis económica más aguda en 100 años Política Muere Florentino Domínguez, secretario de Educación Pública de Tlaxcala