No más chanclazos. Senado aprueba sancionar golpes a menores

El Pleno del Senado aprobó una reforma para prohibir el castigo corporal y humillante en contra de niñas, niños y adolescentes; no es de corte penal sino preventivo y como un detonante para la intervención pública temprana en la prevención y atención de este tipo de violencia.

El proyecto reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Civil Federal; y al hablar del dictamen, la senadora Josefina Vázquez Mota apuntó que la Unicef destaca que en México la prevalencia del castigo corporal y humillante hacia la niñez mexicana es preocupantemente alta.

En tribuna se explicó que más del 60 por ciento de niñas, niños y adolescentes entre uno y 14 años son sujetos a agresión psicológica y castigo corporal en sus hogares.

De acuerdo a la reciente encuesta del mes de agosto de la fundación “Guardianes”, el 40 por ciento de menores sufrieron violencia psicológica y física durante la cuarentena, donde miles de hogares se convirtieron en infiernos y amenazas para niñas, niños y adolescentes.

Vázquez Monta indicó que la directora de incidencia pública de la organización “Save the Children”, afirma que se trata de una práctica que comienza desde las edades más tempranas y es el inicio de una cadena de violencia de por vida.

