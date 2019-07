No me consta que titular de Segob haya presionado al PAN por Ley Bonilla: Martí Batres

"A mí no me consta que eso sea cierto", el presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, afirmó que no le consta que la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, haya presionado al PAN por la Ley Bonilla.

"No quiero sostener ningún debate con el dirigente del PAN, Marko Cortés, me refiero a la pregunta, pero no me constan esos hechos; no quisiera opinar de cosas que no son hechos objetivos que yo pueda constatar".

El senador de Morena fue cuestionado sobre las declaraciones del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien asegura que fue presionado por la titular de Gobernación y la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, para que la bancada panista en Baja California aprobara ampliar de dos a cinco años la gubernatura electa de Jaime Bonilla, información que publicó El Sol de México.

Batres Guadarrama declinó profundizar en el tema, mientras que el senador Alejandro Armenta Mier pidió al panista que presente las pruebas.

Armenta Mier exigió el respetar la voluntad ciudadana en Baja California, "Jaime Bonilla fue mandatado, fue electo por dos años y en ese sentido entendemos el resultado. No somos más de lo mismo", dijo.

“No se puede hacer este tipo de albazos, es incongruente querer a posteriori modificar un mandato para lo cual los ciudadanos eligieron a un gobernador por dos años’’.

Respecto a lo de Olga Sánchez y Yeidckol Polevnsky lo calificó de orden político, pues hay mayoría panista en el Congreso de Baja California y que asuman su responsabilidad.

"Que asuman su responsabilidad todas y todos los diputados, pero la mayoría que votó por esta modificación es panista, reprobamos esa conducta y el PAN tendrán que actuar moral y jurídicamente contra sus diputados y Morena lo tendrá que hacer, esperamos que así sea’’.

Armenta Mier dijo, lo importante que se entienda que en Morena no aceptamos, hay diversidad de opinión, pero no aceptamos este tipo de situaciones. Las viejas prácticas en el pasado no caben en Morena, finalizó.