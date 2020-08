No me estoy vengando, ya supere el robo de la presidencia: AMLO

Tras la polémica que generó en la arena pública el video en el que aparecen exfuncionarios de Acción Nacional recibiendo billetes, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que no actúa por venganza.

“Que no se piense que me estoy vengando, que como me robaron la presidencia y estoy molesto, no lo he superado”, subrayó.

Destacó que no es un acto contra los ex mandatarios Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa y reiteró que si en su momento son juzgados es porque la ciudadanía lo avaló a través de una consulta.

“Si la gente dice que ‘se enjuicie a los expresidentes’ de todas maneras garantizar el derecho a la defensa y que sea un proceso apegado a la legalidad”.

En su conferencia matinal, el primer mandatario se refirió específicamente al ex presidente Calderón Hinojosa y recordó que ya lo perdonó. “No, no, ya le dije al ex presidente Calderón que en lo que a mí corresponde ya lo perdoné por el fraude de 2006 y él sabe bien”.

En ese sentido dijo que los intelectuales “orgánicos” no se están ocupando en hacer libros sobre el daño que ha hecho la corrupción. “Esos temas no se analiza, no hay reflexión”, acusó.













