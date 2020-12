No me opongo a qué empresas puedan importar vacuna covid: AMLO

Tras exponer que la vacuna contra Covid-19 debe ser para ricos y pobres, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador puntualizó que no se opone a que cualquier empresa pueda importarla desde cualquier parte del mundo y, si ya está autorizada por la Cofepris, se pueda comercializar y utilizar en México sin problemas.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario expuso que todavía no existe una producción suficiente para que la iniciativa privada pueda adquirir la vacuna y explicó que su administración ya tiene contratos preestablecidos con diversas farmacéuticas para garantizar su adquisición y distribución en nuestro país pues, dijo, todo México tiene derecho a ella.

"En ningún lugar se está comercializando. Nosotros no nos ponemos a que se pueda comercializar la vacuna, que empresas puedan importarla y venderla a los que tengan para pagarla, es cosa de que exista la vacuna en el mercado mundial, porque no hay todavía una producción suficiente, no nos oponemos a qué el que tenga dinero pueda adquirir la vacuna.

Ante esto, el titular del Ejecutivo Federal puntualizó que a la fecha nadie ha expresado que quiere permiso para importar vacunas y que su gobierno no tiene conocimiento de que alguna empresa esté haciendo algún tipo de trámite para comprarlas.

"No es porque yo tengo dinero me voy a proteger primero que el que no tiene dinero, tampoco es el influyentismo político, hay un programa: primero los trabajadores de la salud que están en hospitales Covid del sector público y del sector privado", puntualizó.

Incluso, López Obrador detalló que ya está contemplando que en los estados del país donde ya exista semáforo verde se vacunará a los maestros para lograr su protección ante un inminente inicio de clases presenciales.