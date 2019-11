No me van a intimidar: López Rabadán por posible destitución

¡No me van a intimidar!, “seguiré denunciando el fraude cometido en el Senado’’, reaccionó la senadora panista Kenia López Rabadán, a la advertencia de Morena de removerla de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos por el caso Rosario Piedra Ibarra.

La panista dijo: “Soy una mujer de principios, estoy de lado de lo correcto, de la ley, de lo ético y de lo honorable, por eso no daré ni un paso atrás y seguiré denunciando el fraude cometido para la elección de la presidencia de la CNDH”.

Política Con video, PAN acusa a Morena de fraude en elección para titular de CNDH

Calificó las declaraciones del senador de Morena, Germán Martínez Cázares como intolerantes, misóginas y, sobre todo, con gran falta de respeto a la ley.

“Es muy lamentable que el senador a nombre del Grupo Parlamentario de Morena me amenace con la posibilidad de que se me quite la presidencia de la Comisión en el Senado de la República. Lo he dicho públicamente y lo reitero, no me van a intimidar, seguiré denunciando el fraude cometido en el Senado’’, refrendó la panista.

Lo anterior, luego de que el morenista declarara que propondrá a su bancada “reflexionar” sobre la permanencia de la senadora panista Kenia López Rabadán, al frente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara alta, por sus acusaciones de fraude en la elección de Piedra Ibarra y las acusaciones contra el coordinador Ricardo Monreal Ávila.

Política PAN denuncia fraude en elección de Rosario Piedra

López Rabadán precisó que es claro, público y transparente que se robaron dos votos en el Senado, ya que habiendo 116 senadores presentes y depositándose 116 votos en la urna sólo se contabilizaron 114, de los cuales 76 fueron emitidos a favor de la candidata del partido oficial, con los cuales no alcanza las dos terceras partes requeridas por la ley.

Si me quitan la Comisión de Derechos Humanos por haber denunciado un fraude, el hecho quedará consignado en la historia del Senado; el partido en el poder dijo que las cosas iban a cambiar en este país y quedará evidencia de que mintió, porque se habrá comportado todavía peor que a aquellos a los que criticaban, lamentó.