No me voy a fugar, voy a defenderme en tribuna: Cipriano Charrez

“No me voy a fugar, voy a defenderme en tribuna’’, son las palabras del diputado con licencia Cipriano Charrez Pedroza, quien el próximo 24 de abril de 2019 conocerá su suerte como legislador de Morena, luego del accidente vehicular en que se vio involucrado en octubre de 2018 en el que murió un joven de 21 años.

El diputado reaccionó luego que la Cámara de Diputados anunció que instala en Jurado de Procedencia para que en sesión de Pleno conozca y resuelva el desafuero o no del diputado Cipriano Charrez Pedraza.

Explicó que el trasfondo no es la Cámara de Diputados, sino la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, de cómo llevó el proceso, la rapidez y la mala intención, no hubo una investigación, “pero nosotros vamos a presentar pruebas y testigos’’.

Inclusive, denunció que el procurador Raúl Arroyo González no lo dejo presentar su testimonio a pesar de contar con una licencia como diputado federal.

Entrevistado por teléfono, Charrez Pedroza señaló que su licencia vence el próximo 17 de abril, fecha en que regresa a San Lázaro.

"Hemos sido agredidos"

Tenemos todos los elementos para demostrar y voy a respetar la decisión de mis compañeros diputados, aunque es importante señalar que no tienen, no cuentan con todos los elementos, ni el uso de las instituciones.

Respecto a si se siente perseguido, dijo que no, el tema llegará al Pleno en donde cada uno de los diputados tomaran una decisión.

En cuanto a la Procuraduría General de Justicia, destacó que desde hace 20 años “hemos sido agredidos, atacados, acusados, perseguidos durante más de 20 años en la lucha que llevamos, no es de ahora’’.

Apunto que ya fue avisado del Juicio de Procedencia de forma telefónica.

Y aclaró que no ha pedido licencia paga “fugarse’’. No. Acá (en Hidalgo) hemos cambiado las condiciones de vida de muchas comunidades, tanto indígenas como no indígenas. Nuestra lucha histórica ha sido la defensa de los derechos indígenas.

Y adelantó que estará en tribuna para enfrentar su juicio, con argumentos y un posicionamiento de cómo está actuando el gobierno, no de ahora, sino de hace muchos años.