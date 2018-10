No necesito legitimarme al encarcelar a un político: AMLO

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador no va a seguir la politiquería de Carlos Salinas para legitimar su gobierno, prefiere perdonar a los que le oprimieron en el pasado.

"A mí como opositor me rompieron la cabeza, me reprimieron, y los que llevaron a cabo eso y me ofendieron en muchas ocasiones, bueno nos robaron dos veces la presidencia, a todos esos, los perdono porque yo no estoy lo que me hicieron, estoy pensando hacia adelante", dijo durante el mitin de agradecimiento frente al malecón de Ciudad del Carmen, Campeche.

Cuestionó qué es más importante, si la persecución de los políticos corruptos o desbancar el sistema corrupto que impera en las instituciones.

"Antes llegaba el nuevo gobierno y hasta encarcelaban a un político del pasado para decir que si iba a haber cambios

Yo no necesito legitimarme metiendo a la cárcel a un político. Ya a un lado la politiquería, tenemos que levantar la mira. Qué es más importante, meter a la cárcel a un político, andar persigue a políticos corruptos o cambiar al régimen de corrupción y privilegios

Recordó que desde los tiempos de Carlos de Salinas de Gortari, comenzaron los arrestos de presuntos delincuentes para legitimar las políticas neoliberales desde hace 30 años.

"El gobierno de Salinas, entrando a la cárcel a dos o tres y todo el mundo aplaudía, 'esté sí va a cambiar las cosas'. Pero se dedicó a entregar los bienes del pueblo y nación a extranjeros y ahí empezó está debacle que ha llevado a la gran crisis de México", reclamó.