No necesito ni perdón ni amnistía: Rosario Robles

La aún secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, aseguró que al término del sexenio no se va a esconder de nadie y que si es requerida por la justicia la pueden buscar ya que no ser irá del país.

Dijo que termina muy tranquila la administración, a pesar de que ha sido “muy duro”.

“Término muy tranquila. Muy tranquila, con la cara en alto. Aquí voy a seguir y aquí voy a estar. Así es que vamos a seguirnos viendo”, refirió.

Además, Robles Berlanga indicó que no necesita ni el perdón un mucho menos la amnistía de nadie. “Que me requieran. Ya dije yo. ‘Que me busquen hasta por debajo de las piedras’. Yo no necesito ni perdón ni amnistía, no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme”, sentenció.

Las declaraciones se hicieron después de una gira de trabajo por Guadalajara, Jalisco, donde el presidente Enrique Peña Nieto dio el banderazo de las “Pruebas Operativas Totales del Tren Ligero de la Línea 3”, en donde se les hizo un reconocimiento a los secretarías de estado que trabajaron en el sexenio.

