"No nos interesan los negocios privados, nos interesan los públicos", responde AMLO a Ibedrola

Ante la advertencia de Iberdrola de no invertir en México si no se aclara o cambia de política, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador señaló que dejar el mercado de los energéticos únicamente al sector privado era poner fin a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por lo que expuso que su gobierno no es un comité al servicio de los intereses privados.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario destacó que en Iberdrola trabajan quienes eran funcionarios cuando se entregaron contratos a la empresa española y señaló que no se va a ceder a los amagos porque es imperativo defender los intereses públicos.

"Yo entiendo que con la nueva política no estén conformes pero nosotros no vamos a ceder en este asunto porque tenemos que defender el interés público, tenemos que defender el interés de la nación, no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos", puntualizó López Obrador.

Ante la confirmación de la suspensión de los decretos sobre la política energética en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el presidente señaló que buscarán otras alternativas como una reforma constitucional para que prevalezca el interés del pueblo sobre los intereses personales y de grupos por legítimos que sean.