No nos tratan como colonia: AMLO

"Conozco, pues las he estudiado profundamente la dimensión que tiene nuestra relación con los Estados Unidos. Sé muy bien su importancia. Por ello sostengo que no es conveniente que nos inmiscuyamos en los asuntos internos de ese país. Tengan en cuenta que vive época de elección. Con esa nación mantenemos una relación independiente. La del país libre y soberano que somos. No nos tratan como colonia. Y menos como si fuésemos un protectorado. Cuido mucho -precisó ayer severo, solemne el Presidente Andrés Manuel López Obrador- ese trato que juzgo clave. Tengo muy presente la historia de nuestros tratos.

"Mi conducta se traduce en mi tranquilidad de conciencia. ¡Claro que lamento los hechos ocurridos en El Paso, Texas! Y sopeso el brillante trabajo del Canciller Marcelo Ebrard. Estoy muy satisfecho con su desempeño. Pues las Relaciones Internacionales son su especialidad. Las maneja con experiencia. Tacto político impecable el suyo. Yo descanso mucho en él. Pues yo no puedo estar en todo. Yo me ocupo de la política interior. Sostengo que la mejor política exterior es justamente la política interior.

"Si la casa propia está aseada, los extranjeros nos respetarán. Un gobierno sano, libre de corrupción goza del prestigio y el respeto de los de adentro y de los de fuera. Procedo así, sin aspavientos. Sin protagonismos. Para ello no preciso estar en foros y cumbres alrededor del mundo. Para eso están los expertos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¡Son muy buenos!"

Día a día el Presidente López Obrador permite mostrar rasgos de su carácter y experiencia. Sus gustos y preferencias. Sus certezas. Sus distancias. Día a día hace -escribe- páginas de su propio diario.

Ayer mostró pesar por los mexicanos muertos y heridos en el "Mall" de Cielo Vista de El Paso Texas. Le llovieron preguntas sobre el tema. Compartió convicciones y cedió sitio -responsabilidad- a Marcelo Ebrard. Formado en El Colegio de México, el Canciller pasó por la sabiduría de Don Rafael Segovia. Maestro admiradísimo recientemente muerto. Segovia, guía intelectual de Manuel Bartlett Díaz.

Admirador del esfuerzo, del tesón, del sacrificio de atletas que -con el tiempo- alcanzan rango de exponentes de "alto rendimiento", el Presidente extendió esos sentimientos a familiares de andarines, nadadores, clavadistas, gimnastas, velocistas y boxeadores. "Tiempos hubo -citó- en que "boteaban" para ir a una competencia internacional. Se les veía por las calles, bote en mano con la petición a flor de labio. ¡No ocurrirá más! Arte, Cultura, Cine, Deporte tendrán todo el apoyo de este gobierno!

“¿Quieren una prueba? -tentó López Obrador. ¡Hela aquí! El próximo domingo saldrá a remate la lujosa casa que perteneció al General Alfonso Corona del Rosal -en su tiempo Regente de la Ciudad de México- en la muy exclusiva zona de las Lomas de Chapultepec. Saldrá a remate sobre la basa de 95 millones de pesos. Y vendrá la puja. Los interesados harán la lid. Ojalá y empresarios e inversionistas con ánimo y espíritu social participen y se hagan con la casona que esperamos se venda en unos 150 millones de pesos.

“Dinero que destinaremos a los 544 atletas que hoy se baten en los Juegos Panamericanos”, adelantó.