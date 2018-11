No nos vamos a supeditar a un mando militar, señala Javier Corral sobre Guardia Nacional

Chihuahua, Chih.- “Aquí nosotros, lo digo abiertamente, no nos vamos a supeditar a un mando militar, Chihuahua no se va a someter a ningún mando militar… simplemente habremos de expresar nuestra posición como lo hemos estado haciendo”, afirmó el gobernador Javier Corral Jurado sobre la creación de la Guardia Nacional propuesta por el próximo gobierno federal que pretende absorber los mandos policiacos locales ante autoridades militares.



Además, el mandatario estatal dijo que si les dieran a elegir entre la Policía Federal y la Guardia Nacional, preferirían sin dudarlo a la Policía Federal.

“Estoy preocupado de que la Guardia Nacional vaya terminar siendo la institucionalización de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública, ahí hay un riesgo político muy delicado para el país, lo he compartido con el próximo presidente electo (Andrés Manuel López)”.

Al cuestionarlo sobre la alcaldesa de Urique, emanada del PAN, Mayra Díaz Gutiérrez, con los presuntos nexos con su hermano Pedro Díaz Gutiérrez -líder del cártel de Sinaloa en la zona baja de Urique-, señaló que no tienen una investigación propiamente en ese sentido, pero sí investigan toda la red de complicidades y de protección que en dicho municipio se construyó a José Noriel Portillo Gil “El Chueco”, así como a Pedro Díaz, no teniendo “empacho” en investigar a la alcaldesa.

Informó, además, que él personalmente estuvo en Urique todo un día la semana pasada, hablando con mucha gente, dijo, para darle confianza y ayudar a la policía con el esclarecimiento del asesinato del profesor estadounidense Patrick Brixton-Andrew.

“Es lamentable el nivel de consenso social que existe, debo decirles que la gente no quería colaborar, unos por miedo, otros porque han tenido algún beneficio del capo (El Chueco)”.

“Yo fui personalmente a Urique la semana pasada, estuve todo un día allá, visitando a mucha gente, y dándole confianza a toda la gente de ese pueblo para que ayudara a la policía, para que contribuyera con la policía, porque tiene (‘el Chueco’) un ejército de halcones, es un gran reto a desarticular, hay que desarticular también ese consenso social que se ha acomodado con mucha facilidad”.

Aseguró que trabajan por la captura de José Noriel Portillo Gil y de Pedro Díaz Gutiérrez, “estamos para capturarlo a él y toda su gavilla, que tienen asolada a esa región y obviamente que ha podido crecer en su control e influencia por un número importante de apoyo y de cómplices, de halcones y de protectores, lo más grave del problema de la delincuencia organizada en regiones como en la sierra es también lamentable, pero importante el consenso social que logran en torno de sus actividades ilícitas y la manera en que se les oculta, se les brinda seguridad”.

Al hablar de la posible reestructuración o desaparición de la Policía Federal, Corral Jurado manifestó: “Nosotros desde el primer momento en el que nos encontramos con la familia los acompañamos a la Policía Federal, solicitamos la colaboración y está siendo fluida, estamos en la etapa de intercambio de información, de compartirnos los elementos que tenemos informativos para proceder de manera conjunta en la búsqueda y captura de este delincuente (El Chueco)”.

“Con un operativo muy amplio estamos tras él (Noriel Portillo), tenemos toda esa zona rodeada y por supuesto que esperaremos que la Policía Federal con los instrumentos de inteligencia, podamos implementar un operativo conjunto, están colaborando sí y como en muchos casos nosotros brindamos el grueso de la información, a este delincuente nunca le habían armado a nivel federal una carpeta de investigación, fuimos nosotros los que la armamos, es un reto que el nuevo gobierno federal tendrán que revisar”, informó el mandatario estatal.

Sobre la creación de la Guardia Nacional propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López, comentó que: “si nos dan a escoger preferimos a la Policía Federal, varias veces, unos cuantos bribones no definen a la corporación federal para el combate a la delincuencia organizada, y miren quien lo dice, alguien que se ha quejado varias veces en la falta de coordinación con el gobierno federal, sabemos que no está en sus mandos siquiera, la determinación de colaborar con nosotros o no, ellos han sido también víctimas de la presión de un régimen corrupto que los ha usado para apoyar o ausentarse”.

Reconoció que es indispensable la ayuda de las Fuerzas Armadas, “pero una cosa es la colaboración y otra es dejar la tarea de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas, y que sea el secretario de la Defensa el encargado de la seguridad pública”.

“Es incompatible que los militares sean los responsables de la seguridad pública del país, y lo digo porque yo impugné ante la Suprema Corte la Ley de Seguridad Interior que pretendía implantar a las autoridades civiles por las militares, tenemos que ser congruentes, consecuentes con nuestras posiciones, porque en un caso sí podemos condenar la intervención militar, pero ahora ya no”, recordó el titular del Ejecutivo.

Finalmente refirió que “quienes asumen todas las decisiones y todo el control en la conducción deberán asumir también toda la responsabilidad y si al final se pretenden desplazar al gobernador, a las autoridades locales en esa estrategia, se tendrán que asumir las consecuencias de desplazar a un componente fundamental que son las autoridades locales”.