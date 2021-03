"No nos van a detener": Raúl Morón responde a INE

Morelia.- Un par de horas después de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidiera retirar la candidatura de Raúl Morón Orozco a la gubernatura de Michoacán por Morena, el exalcalde de Morelia aseguró que nada va a detener sus intenciones por ser el próximo jefe del Ejecutivo estatal.

"No vamos a permitir que se atropelle la voluntad de nuestra gente, acudiremos al Tribunal Electoral a defender la democracia", dijo en un mensaje difundido en su cuenta de Facebook.

Política INE niega candidatura a Raúl Morón Orozco a la gubernatura de Michoacán

Aseguró que la votación al interior del organismo ciudadano fue dividida (seis votos a favor por cinco en contra) “porque los mismos consejeros no tenían claridad en la resolución que fue en contra de nuestro proyecto”.

De acuerdo a su versión, su equipo de trabajo presentó un reporte de gastos cuando fue solicitado. “Como todos sabemos, en Morena no realizamos precampaña, preguntamos a través de una encuesta quién debería encabezar el proyecto de la #4T en Michoacán”, afirma.

Dice desconocer si hay una intención de sacarlo “a la mala, o es la ignorancia o falta de claridad en las reglas la que provocó esta primera determinación”.

Sea como sea, asegura Morón Orozco en la red social, “estén tranquilos: no nos van a detener. Seguimos firmes por la candidatura. La resolución final la tendrá el Tribunal Electoral y tenemos que seguir muy tranquilos porque la razón está de nuestro lado. Que nadie se inquiete. No tengan dudas: no nos van a detener”.

En la discusión efectuada esta mañana, los consejeros del INE decidieron invalidar la candidatura de Raúl Morón al considerar que presentó gastos de precampaña en ceros, al igual que otros abanderados de Morena en el país.