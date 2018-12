No pagarán justos por pecadores en el SAT, promete AMLO

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador prometió que sólo despedirán a los aviadores del Servicio de Administración Tributaria, pues no habrá tabla rasa ni pagarán justos por pecadores, pese a que ya se reportan cerca de tres mil despidos injustificados.

Si no son justificados, no tienen porque darse esos despidos [...] que no paguen justos por pecadores, que no sea a tabla rasa. Tenemos que tomar esta decisión porque hay que poner orden, porque es mucho o era mucho el abuso en sueldos elevadísimos en aviadores, en quienes cobraban dos o tres veces

Insistió en que revisarán cada uno de los casos porque no mantendrán las duplicidades en la nómina ni seguirán pagando el Seguro de Separación Individualizado por el que, según dijo, había funcionarios que ahorraban hasta 60 mil pesos mensuales extras a sus salarios, cantidad que era financiada por los tres poderes de la Unión.

Tras una serie de protestas de trabajadores del SAT donde denunciaron a las autoridades por obligarlos a renunciar, López Obrador reiteró que se revisarán cada uno de los casos para evitar despidos injustificados.

El primer mandatario refrendó su promesa de mantener en la nómina del gobierno federal a los trabajadores con una antigüedad de 15 a 20 años y que ingresen menos de 20 mil pesos mensuales, pues el recorte debió realizarse en las esferas de los altos funcionarios públicos. Sin embargo, no detalló si los trabajadores serán recontratados.