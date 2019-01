No podemos juzgar sin pruebas: AMLO sobre soborno de El Chapo a EPN

Ante los señalamientos de supuestos sobornos a Enrique Peña Nieto por parte de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera; el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que estarán atentos y que “no podemos juzgar si no tenemos pruebas”.

"No tenemos información sobre el caso"

Al ser consultado en la tradicional conferencia matutina, López Obrador indicó que no se tiene información adicional a lo que se comentó en el juicio contra el capo mexicano en Nueva York.

“Acerca de las declaraciones de testigos en juicios que se siguen en Estados Unidos. Nosotros no tenemos información adicional. Sí estamos atentos, no podemos juzgar si no tenemos pruebas. Eso es lo que puedo comentar”, respondió ante la pregunta si su gobierno contaba con información adicional.

El Chapo pagó soborno de 100 mdd a EPN

Un narco colombiano confeso en ese juicio que supuestamente “El Chapo” Guzmán habría entregado un soborno de 100 millones de dólares al ex presidente Peña Nieto.

Ante esto, el ex vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, calificó como falsas las aseveraciones de que hubiese recibido algún tipo de soborno económico, su fue en su gobierno cuando se detuvo al líder del Cártel de Sinaloa.