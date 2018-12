No podemos permitir que ministros sigan ganado mucho: Morena en Senado

“Sí hay polarización de poderes, no lo vamos a negar’’, pero no se puede permitir que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigan ganando mucho dinero; los ministros, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 se establece la remuneración nominal anual de 6 millones 938 mil pesos cada uno.

"Nadie puede ganar más que el presidente"

El vocero de Morena en el Senado, Salomón Jara Cruz, dijo que 575 mil pesos es la remuneración mensual de los ministros; por eso vamos a defender una de las luchas principalmente en que nadie puede ganar más que el presidente de la República, promesa de campaña de la Coalición Junto Haremos Historia, dijo.

“Vamos a llevar a cabo hasta las últimas consecuencias está orden, esta promesa de campaña hacia la sociedad. No es posible que haya un gobierno rico y pueblo pobre. No es posible que haya unos cuantos que obtengan ganancias enormes y el pueblo no tenga para comer.

Por eso, añadió, "esa lucha por la transformación de la vida pública del país va a fondo y es en serio; no estamos jugando, no estamos haciendo de este movimiento solamente una propuesta de campaña y nos vamos a olvidar. Es un tema de fondo", sentenció.

"El Poder Judicial quiere seguir viviendo como en el pasado"

“Sí, esto polariza a los poderes, sí lo hay , no lo vamos a negar; no queremos ocultar que el Poder Judicial quiere seguir viviendo como en el pasado; creen que vamos a continuar con los privilegios, que van a gozar del status quo que ellos hoy tienen y que nada va a cambiar, nosotros vamos en serio. Esto no es un juego, es profundo’’.

Este recurso que fue promovido por los senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, “que siguen creyendo que México pueden seguir con los privilegios que antes gozaban’’.