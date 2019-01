No protegemos a líderes sindicales: AMLO procederá contra Romero Deschamps

El presidente Andrés Manuel López Obrador procederá en contra Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, si tienen sustento las denuncias presentadas en su contra por una supuesta participación en el robo de pipas de gasolina en Pemex.

No protegemos sindicatos, no protegemos a líderes sindicales. El gobierno no tiene dirigentes sindicales preferidos, no hay línea de proteger a nadie, eso ya cambió. Y si existen investigaciones en contra de dirigentes sindicales siguen su curso, no se van a detener

Sin embargo, insistió en que no intervendrá en la libertad de la vida sindical ni utilizará a la Fiscalía General de la República (FGR) para reprimir a sus opositores, pero es “negociable” el combate contra la corrupción y acabarán con la impunidad en el 99 por ciento de las denuncias presentadas.

López Obrador señaló que no va a ser cómplice ni alcahuete de ningún ilícito, y dará banderazo a todas las denuncias presentadas, luego de señalar que en Petróleos Mexicanos robaban cerca de 700 tanques de gasolina de los ferrocarriles y no pipas, como se le había informado en un inicio, por los cuales, los trabajadores recibían sobornos por 400 millones de pesos.

Ahora que tengo ya más información, ya les puedo decir que eran tanques de ferrocarril, 700, y se quedan con un anticipo de 400 millones de pesos y Pemex presenta una denuncia que ni un pasante de derecho la haría, genérica, sin pruebas, y se comete el fraude

Respecto a la creación de un nuevo sindicato en la industria petrolera, llamado Petromex, reconocerán al grupo de agremiados.

“Nosotros somos respetuosos de la libertad sindical y de la ley. Si hay otros sindicatos, como sucede en otras empresas, desde luego que no tenemos ningún inconveniente”, dijo.