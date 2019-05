No puedo hacer juicios temerarios: AMLO sobre Felipe Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no pude hacer “juicios temerarios” ni determinar si Felipe Calderón se enriqueció durante su administración.

Durante la conferencia de prensa, el mandatario fue cuestionado sobre los argumentos del expresidente respecto a la honestidad durante su sexenio.

“No puedo hacer un juicio eso corresponde a todos y no se puede señalar a nadie si no se tienen pruebas… yo ahora tengo otro encargo y no puedo hacer juicios, como se dice en la biblia, juicios temerarios. La voz del pueblo, que es la voz de la historia”.

Esto surgió a raíz de la carta que envió Calderón al jefe del Ejecutivo para solicitar seguridad, en la que el exfuncionario dijo que durante du administración fue honesto.

Cabe recordar que en marzo, López Obrador anunció que se posponía la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes de México por corrupción, prevista para el 21 de marzo. Dijo que antes se debía reformar el marco legal de los referendos.