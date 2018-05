No quiero guardaespaldas, quiero que me cuiden ustedes: AMLO

HUEJUTLA, Hgo.- A través de una valla humana de cerca de 50 metros, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), entró al escenario colocado en la plaza municipal de Huejutla, Hidalgo.



Más de 20 mil personas clamaban desde edificios, kiosko y lomitas por el político tabasqueño, al coro: "presidente, presidente, presidente". A su entrada hubo desde empujones hasta gente que hacía fila frente a él para colocarle coronas de flores en la cabeza, cuello o solo para entregarle flores.

López Obrador subió al templete y en su discurso, rechazó de nueva cuenta la seguridad privada, pues no la necesita, el pueblo lo cuida, pero esta vez pidió que lo hagan de forma ordenada "porque ahora que entramos, nos estaban apachurrando".

"Yo no quiero andar rodeado de guardaespaldas, quiero que me cuiden ustedes, quiero que me cuide el pueblo, pero eso significa que tiene que haber orden, porque ahora que entramos, nos estaban apachurrando", dijo a sus simpatizantes.

"¿Donde está el niño?, pásenlo para acá"

Ya en Tamazunchale, San Luis Potosí, López Obrador detuvo su discurso para que Protección Civil atendiera a un niño que estuvo a punto de asfixiarse entre una multitud de aproximadamente 20 mil personas.

"¿Donde está el niño?, pásenlo para acá? Vayan pasándolo de brazo en brazo, abránle paso", pedía el presidenciable desde el templete a los simpatizantes de Morena en Tamazunchale, San Luis Potosí.

Las personas secundaban la propuesta de López Obrador y mientras abrían un hueco en la esquina de Bolívar e Hidalgo.

"¡Ay ya va a salir el niño! Entre la gente hay socorristas. ¡Ay, va!, ¡ay, va ya!", gritó la gente cuando el niño se restableció.

Luego de un aplauso unísono por el rescate logrado, el político tabasqueño preguntó si continuaba con su expisición del proyecto para el campo. "¿Le sigo?", y mencionó que otorgará créditos en especie sin intereses a todos los productores ganaderos.

Al finalizar su discurso agradeció a los potosinos y les ofreció una disculpa porque no podría detenerse a saludarlos, abrazarlos, besarlos y tomarse fotos porque aún tiene que partir a Ciudad de Valles.

Sin embargo, veinte minutos después, se detuvo en Axtla de Terrazas para atender a cerca de 3 mil personas, quienes lo esperaban con un templete acondicionado para que saludara a los pobladores.

López Obrador bajó de la suburban blanca y ofreció un breve discurso de cinco minutos, en el que refrendó su compromiso de cancelar la reforma educativa, les recomendó que no se peleen entre ellos por los cargos y prometió regresar como su presidente.