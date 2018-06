No realizaré falsas promesas de campaña como Anaya: AMLO

León, Guanajuato.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena, PT y PES), no realizará falsas promesas de campaña como su adversario de "Por México al Frente" (PAN, PRD y MC), Ricardo Anaya Cortés.





"No quiero que me reclamen, que me digan, 'usted ofreció esto y no nos cumplió'. Ahora les entregan mil 200 pesos cada dos meses, van a ser mil 500 pesos mensuales", opinó durante su cierre de campaña en León, Guanajuato.

México ¿Y si el que gana... cumple?

Luego de que, el panista ofreciera triplicar las pensiones de los adultos mayores, López Obrador dijo que el sí mejorará el programa social, pero solo aumentará al doble, "porque no voy a ofrecer lo que no vamos a cumplir, los compromisos se cumplen".





"Que creen que hizo ayer el candidato del PAN, que va a aumentar la pensión de los adultos mayores al triple, ¿ustedes le creen?", cuestionó a los asistentes, quienes contestaron con un rotundo no.





Por otro lado, le recomendó al presidente Enrique Peña Nieto que ahorre en lo que resta de su administración, porque cuando el tabasqueño tome protesta, ya no habrá pensiones millonarias para expresidentes.





"Otro que tiene que empezar a ahorrar es Peña Nieto, porque va a salir y ya no va a haber pensión", adelantó.





También anunció que después de platicar con su futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, acordaron que el próximo titular de esa dependencia ganará 90 mil pesos, la tercera parte de lo que perciben actualmente.