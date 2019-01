No se obtuvo respuesta de Pemex: reportero de WSJ Responde a AMLO

El problema de la falta de gasolina en México ha alcanzado el nivel internacional, en una confrontación entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador y el diario estadounidense, The Wall Street Journal.

Tras la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, de que The Wall Street Journal "no es serio", el reportero del medio, Robbie Whelan, dijo en redes sociales que al pedir las estadísticas de importaciones a Pemex, no obtuvo respuesta.

AMLO responds to our report that fuel imports are way down so far in January and since he took office Dec. 1:



“Ah, they’re not serious,” he says of @WSJ



I asked @Pemex repeatedly on Friday for current statistics on imports; they produced none. https://t.co/ndSPYQ6Yh7 — Robbie Whelan (@RWhelanWSJ) 12 de enero de 2019

Esto luego de que el diario informará que de acuerdo con la firma ClipperData, las compras por parte de Pemex presentan una reducción de 28 por centro respecto de los niveles que venía observando en diciembre de 2018, así como de 45 por ciento en comparación con enero del año pasado.

The Wall Street Journal señaló que la reducción de las importaciones de gasolinas provenientes del mercado estadounidense a “la saturación en las terminales de combustible de la costa del Golfo de México; donde al menos 15 buques cisterna esperan poder descargar los varios millones de barriles de gasolina que transportan”.

La mañana del sábado, el mandatario mexicano indicó que la publicación del diario estadounidense, en la que se afirma que México redujo sus importaciones de gasolinas, que no son serios e insistió en que el país sigue comprando 600 mil barriles diarios de gasolinas al extranjero.

