"¿No se sabía más arriba?", AMLO cuestiona línea de poder de García Luna

El presidente López Obrador lanzó la pregunta: ¿hasta dónde llegó ese dinero?, ¿era (Genaro) García Luna solo?, ¿no se sabía más arriba?, esa fue su respuesta cuando se refirió a que un juez en Estados Unido negó por segunda ocasión la solicitud de libertad bajo fianza del ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.

Hay que esperar el resultado. Sí es un asunto grave, yo diría que lo más grave es la hipocresía, que se haya llegado a esos extremos en donde el secretario de Seguridad Pública se vinculara con la delincuencia y que no se cuestione a ese gobierno, como si fuese una cosa menor, expresó el mandatario en su conferencia mañanera.

“En el momento de más violencia, sobre todo de más violencia utilizada por parte del Estado cuando se declara la guerra a la delincuencia, se llega a un acuerdo de no tocar a una de las organizaciones criminales y arrasar a otras. Gravísimo’’.

“Y además la corrupción, el dinero. ¿Hasta dónde llegó ese dinero?, ¿era García Luna solo?, ¿no se sabía más arriba? Entonces, sí es asunto muy delicado. Ojalá y los conservadores sean profesionales, honestos’’.

Foto: Cuartoscuro

Me gustaría, dijo López Obrador, ver un editorial del Financial Times sobre este tema, de esos que se publican, pero a lo mejor hasta se escriben aquí por los intelectuales orgánicos del conservadurismo, pero me gustaría ver eso’’.

O en los medios independientes, entre comillas, independientes del pueblo, no de los grupos de intereses creados. Me gustaría un análisis, una reflexión de fondo. ¿O no les parece esto grave?, ¿es cualquier cosa? Es el equivalente a la mentira que compramos un estadio de béisbol en vez de comprar equipos para la salud. ¿Es lo mismo?, reflexionó el mandatario.

“Para aclararle a ese periódico, ese estadio se adquirió para apoyar a los trabajadores al servicio del estado de Sonora y también para que no se destruyera y se convirtiera en un centro comercial, para que siguiera siendo un centro deportivo y al mismo tiempo pudiese urbanizarse y recuperarse la inversión, esto en beneficio de la gente de Saltillo’’.