“No sean protagónicos”, pide Álvarez Máynez a partidos que asistan a marcha del INE

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, pidió a los integrantes de partidos políticos que asistan a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) del domingo 13 de noviembre no buscar protagonismo.

Durante una protesta en el frontispicio de San Lázaro convocada por integrantes de Jóvenes Unificando la Comunidad, el legislador pidió abstenerse de portar mantas o playeras con los colores de sus partidos y en su lugar optar por el uso del rosa o blanco; la recomendación también la dirigió a los integrantes de Movimiento Ciudadano que acudan a la movilización.

“La recomendación que les estamos haciendo es que vayan de blanco, rosa, no vayan al frente del contingente, vayan atrás de la retaguardia, no sean protagónicos, apoyen, pero por la causa”, dijo.

Álvarez recordó que a la marcha acudirán personas afines a diferentes corrientes políticas o sin filiación partidista, por lo que no incluir colores partidistas podría aumentar la participación en la marcha.

“El domingo no es un día en el que los partidos deban tener protagonismo porque hay una causa muy específica (...) hay gente ahí que va a marchar por el INE, pero no le gusta Movimiento Ciudadano, va a marchar por el INE, pero no le gusta el PRI, a marchar por el INE, pero no le gusta el PAN y lo importante es que salga la mayor gente posible a solidarizarse”, dijo.

El emecista también defendió la participación de José Woldenberg, primer consejero del IFE y único orador previsto en la marcha, y aseguró que Andrés Manuel López Obrador tuvo más relación con el ex presidente Ernesto Zedillo que Woldenberg, en referencia a las declaraciones de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).