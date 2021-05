No seré la sombra de Evelyn, asegura Félix Salgado tras decisión de Morena

Félix Salgado Macedonio se comprometió a no ser la sombra de su hija Evelyn Salgado Pineda en caso de que gane las elecciones el próximo 6 de junio, luego de ser electa por Morena como la nueva candidata a la gubernatura de Guerrero.

Durante un mensaje en Chilpancingo, Salgado Macedonio, que fue relevado por la exdelegada de la Secretaría de la Mujer del 2012 al 2020 en Acapulco, se congratuló por el resultado de las tres encuestas donde ganó su hija Evelyn.

“Eso es ser demócrata, esa es la democracia, muchos aún no la entienden, pero le vamos a ir enseñando qué cosa es la democracia, no es una candidatura”, señaló ante un grupo de morenistas.

Salgado Macedonio, dijo que “más allá de sus afectos, Evelyn es una mujer limpia, honorable y transparente” y que en los cargos públicos que ha ocupado salió limpia y cuenta con documentación de la Contraloría de ello.

“Mal haría yo estar como sombra de ella, no, nunca se equivocan, Evelyn es una mujer limpia, honesta, publica, transparente. Ella ha sido funcionaria, fue mi presidenta del DIF tres años en Acapulco y salió muy bien, fue delegada de la Secretaria de la Mujer del gobierno del estado en Acapulco y salió muy bien, ahí está la carta de la Contraloría donde no tiene ninguna observación".

El excandidato a la gubernatura, señaló que no hubo preferencias en las encuestas y aclaró que Evelyn dijo que las decisiones del gobierno las tomará ella sin influencia de él.

"Como su papá seré su guía, seré su consejero para que camine como les he enseñado a caminar por el camino correcto, nunca traicionar al pueblo, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”.

Señaló que su hija no va a aparecer hasta que sea registrada ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero y avalada por los órganos correspondientes, por lo que pidió "cero gorras, cero banderas y cero playeras que digan Evelyn gobernadora”.

Recordó además, la fiscalización que está realizando el Instituto Nacional Electoral y el Trife que le robaron las candidaturas y refrendó que se irá a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para sentar el precedente de que no se puede robar a ningún mexicano el derecho constitucional a votar y ser votado.

El pasado martes, el TEPJF aprobó por mayoría de votos, respaldar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre retirar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón por no presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña.

Luego de este anuncio, Morena les asignó las dirigencias locales del partido en Guerrero y Michoacán, respectivamente.