No seré tapadera de nadie, Peña Nieto es un corrupto: Anaya

Zapopan, Jalisco.-Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial a la República de México de la coalición "Por México al Frente", reiteró su creencia en que el Ejecutivo federal es corrupto y ante esto, agregó que no está dispuesto a pactar con él ni a ser su tapadera.



Ante más de 5 mil mujeres que se dieron cita desde las 9 de la mañana en el Auditorio Telmex para manifestarse por La Paz y apoyar al candidato, Anaya sostuvo que “considera que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha sido corrupto durante su Presidencia" y dijo que "no estaba dispuesto a un pacto de impunidad, ni a ser tapadera de absolutamente nadie”.

Asimismo agregó que los ataques hacia su persona, como el video difundido en redes sociales en el que se le implica presuntamente de realizar tráfico de influencias y lavado de dinero de parte de Juan Barreiro, no van a detenerse y que lo seguirán atacando.



“Se que los ataques no van a parar, no van a cesar, me seguirán atacando hasta el día de la elección, pero se que estar aquí con ustedes me da fuerza, porque sé que ustedes me van a apoyar y me van a respaldar, porque de que no estoy solo”, aseguró el candidato panista al recordar que lo avalan las mujeres de México.