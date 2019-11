No siento vergüenza por mi militancia: Rosario Piedra

A segura que su elección fue limpia y transparente, por lo que habrá de tomar posesión como la primera mujer al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Rosario Piedra Ibarra asegura que no va a titubear ante el poder y menos ante Andrés Manuel López Obrador para denunciar los abusos y violaciones de derechos humanos.

En entrevista con El Sol de México, Piedra Ibarra sostiene que el reto es muy grande. “Es una labor titánica en lo que tiene que ver con los derechos humanos, son muchos los sectores de la población que han visto violentados sus derechos y a los que no se les ha hecho justicia”.

Al ser cuestionada sobre la polémica elección por la que fue elegida como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra respondió: “¿Polémica? Pues hasta donde yo sé, no. En el momento en que fue todo el proceso de elección y discusión no hubo nada, salvo algunas manifestaciones de senadores del PAN que mostraron fotografías donde estaba a lado del Presidente, de lo cual no tengo porqué avergonzarme y no he negado que tengo militancia en Morena”, sostiene. Puntualiza que tener militancia en algún partido político no es impedimento para que esté al frente de la CNDH, y subraya que no le ve “nada polémico” a su elección.

Asegura que la CNDH ha sido una institución burocrática y que no ha tenido los alcances esperados para hacer justicia a las víctimas de este país, de ahí que anuncia que las primeras acciones al frente de la Comisión serán las de revisar con un grupo interdisciplinario los alcances que se tienen y que se tendrán que modificar, ya que la idea es crear una defensoría del pueblo.

“Se tiene que revisar todo el mecanismo. No se puede trabajar a ciegas. Debemos de hacer justicia sin distingos”, expresa.

Sobre la militancia, asegura que en el pasado la CNDH era dirigida por “personas esbozadas por partidos políticos” y que ella habrá de pedir licencia al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de la que dijo es militante.

“Voy a pedir una licencia porque precisamente ya no voy a poder estar en dos partes, porque mi tiempo va a estar dedicado a la CNDH”, enfatiza.

Se le cuestiona si esto no es una simulación y sea más de lo mismo, estar ligada la CNDH al poder. “No, fíjate que no. Yo lo he dicho, no lo he negado y creo que mi trayectoria lo demuestra porque nos hemos enfrentado a los distintos gobiernos, cuando no hemos encontrado respuesta”, respondió.

En la charla, Rosario Piedra Ibarra manifestó que no habrá de titubear ante el poder, que habrá de responder de manera firme y decidida ante las violaciones a los derechos humanos que cometan las Fuerzas Armadas, el Estado mismo.

“La postura va a ser que cualquier instancia que haya violentado derechos humanos, pues se tendrá que investigar con datos firmes y precisos y comprobables para ejercer la acción legal o lo que esté al alcance de la CNDH para hacer esa denuncia. Nunca hemos titubeado ante ningún poder, ni siquiera con los que han sido represores y menos vamos a titubear ante este gobierno”.