No son muchos 10 mil militares para combatir huachicol: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el aumento de Fuerzas Armadas para combatir el robo de hidrocarburos, pues 10 mil elementos militares son pocos comparado con los 8 mil que integraban el Estado Mayor para proteger al Jefe del Ejecutivo Federal.

¿Si son muchos 10 mil elementos? Depende de cómo se vea. El Estado Mayor Presidencial estaba compuesto por ocho mil elementos, es casi el equivalente. Entonces, se va a mantener

López Obrador confirmó, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, que integrarán bases especiales para que vigilen y protejan de forma permanente todos los ductos por los que distribuyen la gasolina.

“La vigilancia, como dijimos, es permanente. No se puede suspender, es una red ya de 10 mil elementos. Son suficientes. Si es necesario, se va a incrementar el número de elementos para cuidar todos los ductos; se están creando bases especiales, es todo un plan”, anunció después de dar a conocer que esta madrugada otro grupo delincuencial intentó sabotear nuevamente el ducto Tuxpan-Azcapotzalco.

Pese a que el robo fue frustrado, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, reportó que no hay detenidos ni se han presentado denuncias ante la Procuraduría General de la República.

Apuntó que el delito se cometió a las 2:42 horas de la madrugada y utilizaron 20 camionetas, entre las que se encontraban pipas, así como mangueras.

No, no. Aquí, como ustedes ven, a la hora de que o como les expliqué, a la hora que llega el helicóptero salen corriendo en diferentes direcciones y la señorita que no se alcanzó a subir a los vehículos va a pie a esconderse y a esconder sus mangueras

Luis Crescencio Sandoval que ya operan 8 mil 577 efectivos de la Sedena, la Secretaría de Marina y la Policía Federal en los 11 ductos más importantes del país.

Además, utilizan cámaras de visión nocturna, térmica y aviones King Air, el cual fue utilizado en este último operativo.

López Obrador dijo que cuentan con tecnología de punta para el combate, pero existe una falta de responsabilidad para atender las alertas, las cuales han sido omisas.

“Esto que hablábamos que cómo es posible que se tengan monitores y que se sepa que se están robando el combustible y en vez de cerrar el ducto, lo mantienen abierto. Y que hay alarmas hasta de 12 horas sin ser atendidas. Hay una gran irresponsabilidad, cuando menos, en esto”, reclamó.