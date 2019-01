No tengo diferencias de odio con el subcomandante Marcos: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, aseguró que no tiene conflictos ni problemas ni diferencias de odio personal con el subcomandante Marcos, así como tampoco con los dirigentes sociales, empresariales y conservadores.

“Yo no tengo conflicto con el subcomandante Marcos, lo vi cuando estaba yo por entrar a dirigir al PRD. Lo vi la última vez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas”, dijo el mandatario, quien lanzó la convocatoria para reclutar a 50 mil jóvenes a la Guardia Nacional.

Mi trabajo me obliga a encontrar la reconciliación, por lo que no tengo ningún problema con Marcos ni con ningún dirigente del zapatismo, así como tampoco con los dirigentes de los movimientos sociales, expresó el ex jefe de las Ciudad de México.

El fundador de Morena manifestó que no caerá en ninguna provocación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ya que tienen la libertad de expresarse y derecho de audiencia.

“Estamos abierto al diálogo y amor y paz”, señaló AMLO, cuando le cuestionaron si estaba cerrado toda clase de encuentro.

El EZLN advirtió al presidente de la República que si son atacados mínimamente responderán la agresión y no tienen miedo al nuevo gobierno.

Los zapatistas se opusieron a los megaproyectos como el Tren Maya, que está siendo promovido por Andrés Manuel López Obrador.

El subcomandante Moisés explicó que la consulta realizada para avalar la construcción del Tren Maya, una de las obras de infraestructura de mayor relevancia de este gobierno, es un vil engaño.

“Si la madre tierra hablara, cuando pidió permiso le viera mentada la madre”, agregó Moisés.