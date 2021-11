Mancera espera que no haya “una chicanada política” en detención de Serna

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, dijo que no tiene duda que detrás de la detención de Julio César debe haber una interpretación política y los tiempos lo marcan, porque vienen contiendas, y esto no es nuevo, no es algo que nos llame a sorpresa.

Ante los medios de comunicación, el senador Miguel Ángel mencionó que esas van a seguir siendo las herramientas que se van a utilizar, por parte de la autoridad, yo voy a seguir con el trabajo, con la tarea, y lo que se tenga que aclarar lo vamos aclarar”.

Justicia Imponen prisión preventiva a Julio César ‘N’, exfuncionario de la CDMX

El senador aceptó que hay tintes políticos en la persecución, pero se espera que le den las garantías legales y que espera que no haya “una chicanada política”, que sea un litigio ágil y no eternizado, porque además, aclaró que Julio siempre estuvo en la ciudad, “es una investigación que data de cuatro años, que había una inhabilitación que ya está nula”.

Al igual que otros casos en donde ya se han obtenido amparos, Julio tendrá la oportunidad de la defensa, por lo que Mancera manifestó que duda mucho de las muchas afirmaciones sobre los inmuebles que tiene.

En ese sentido y como se han venido dando las cosas, Mancera Aguilar, manifestó que esta persecución política “es rentable el capital político”, porque no duda que se trate de ataques ante llegada de campañas para el próximo año, y dijo que ojalá y como es el escándalo de una detención, también sea la noticia de la absolución.

Reiteró su preocupación por la forma de judicialización y refirió que muchas veces se piden prórrogas y se puede alargar mucho los litigios, ese es el problema del sistema acusatorio, los casos de prórrogas de hasta dos años, esa no puede ser una garantía de justicia expedita.

“Se los dije en tribuna, el sistema acusatorio se ha convertido en eso, en poder tener a las personas en una cautela judicial, sujetos a investigación. A mí lo que me interesa es que se puedan defender, los casos que se conocen, las órdenes de detención canceladas, cada uno se han podido defender”.

Sobre la forma en que está operando la Fiscalía, Mancera señaló que puede haber precipitación y ganas de dar resultados, lo importante es que, haya un poder judicial sólido federal y local.

“Yo creo en la presunción de inocencia, lo que tengo claro es que Julio estuvo los cuatro años desde que empezaron decir que lo iban a perseguir, reitero que confío en el poder judicial, tanto el local como en el federal, objetivamente por supuesto que tenga la garantía de la defensa”.