No tengo ningún jefe ni patrón; al secretario de Gobernación lo respeto: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, dijo “yo no tengo ningún jefe ni patrón. Al Secretario de Gobernación lo respeto, pero no vino a decirme eso”, al referirse que le hubiera dado alguna instrucción para lograr que en el senado de apruebe fast track el artículo 5º Transitorio.

Tras el encuentro que sostuvieron esta mañana en las instalaciones del Senado, el coordinador de los morenistas enfatizó: “No, el Secretario de Gobernación ha sido muy atento, un buen interlocutor, y simplemente analizamos lo que podría suceder con el envío de la minuta de la Cámara de Diputados.

Te puede interesar: Se debe hacer respetar el Estado de derecho: Monreal presenta su proyecto de Nación

“Pero yo lo hago por convicción, intento actuar siempre en congruencia y los grupos parlamentarios tienen su posición. Yo voy a intentar lograr que la reforma pueda salir”, mencionó ante los medios de información.

Sostuvo que la reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se trató de un encuentro amigable en el que hablaron sobre la agenda legislativa.

“Fue una reunión, en la misma sintonía, de respeto y de consideración al Senado. Y creo que eso es lo más correcto”, puntualizó el líder de la mayoría legislativa.

Política Mario Delgado se reúne con AMLO en Palacio Nacional para reportarle “avances” en Morena

Monreal Ávila explicó que hay un ánimo constructivo y que en el Senado actuarán sin precipitaciones y sin arrollar las normas jurídicas, pues adelantó que “no acudirán a la vía rápida ni se dispensarán los trámites, pues se trata de un asunto Constitucional, por lo que una vez que la colegisladora envíe la minuta al Senado, será turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, para su discusión.

Reveló que había propuestas para que el proyecto se aprobará por vía rápida el jueves; sin embargo, informó, la mayoría decidió que tuviera un trámite normal: “las comisiones fijarán los ritmos para su discusión, deliberación y probable aprobación”.

“Nosotros no vamos a acudir a la vía rápida, al fast track, a dispensar trámites, menos cuando se trata de reformas constitucionales. Y, si pasa en Cámara de Diputados y nos envía, nosotros lo turnaremos a comisiones para discusión”.

Aseveró que trabajará para buscar los acuerdos que permitan aprobar la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

“A ellos les interesa mucho la reforma constitucional que está en discusión en la Cámara de Diputados, y otros nombramientos que nos van a estar llegando y nos han llegado”.

Ricardo Monreal subrayó que dialogará con todas las fuerzas políticas de la Cámara de Senadores en torno a esa propuesta, como lo ha hecho siempre con otros asuntos, pues se requieren de la mayoría calificada, la cual no tiene Morena y sus aliados en el Senado, por lo que será necesario convencer a otros grupos parlamentarios.

“Yo mismo; yo mismo estoy platicando con todos. Ayer platiqué con el PRD, Miguel Ángel Mancera; platiqué con el senador Osorio, platiqué con la senadora Claudia Ruiz Massieu; platiqué con el senador Velasco, platiqué con la senadora Geovanna. O sea, yo estoy platicando con todos, y eso, lo que intento es hacer siempre un ánimo constructivo”.

Política No somos comparsa ni apéndice del Ejecutivo: Monreal tras desaires en plenaria

Sobre los comentarios y expresiones que hizo el presidente de la República por haber votado de forma particular en la reforma de la Guardia Nacional, Monreal Ávila Mencionó que “es su derecho. El presidente hizo expresiones, desde mi punto de vista duras, aunque injustas, porque yo soy un legislador libre y lo único que hago es lo que me ofrecí prometer, lo que me hice jurar o lo que hice protestar al inicio de mi gestión, de cumplir y hacer cumplir la Constitución.

“Quizá no guste mucho el que asuma posiciones de congruencia y de consecuencia y de consciencia; pero yo no voy a responder con actitudes que dividan al movimiento frente al presidente”.