No va a funcionar la estrategia de unirse en contra de ya saben quién: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), aseguró que la gente ya tomó su decisión y no van a funcionar "la estrategia de unirse en contra de ya saben quién".



Luego de reiterar que en su gobierno ya no se podrán realizar negocios ilícitos, el político tabasqueño insistió en que su fuerte no es la venganza ni desterrará en el extranjero a sus adversarios.

No va a haber persecución a los adversarios. No es mi fuerte la venganza, no se van a tener que ir al extranjero. No van a irse desterrados ni vamos nosotros a desatar lo que suele llamarse una cacería de brujas Andrés Manuel López Obrador

Asimismo, pidió a quienes se han manifestado en su contra que no se asusten por el cambio radical, donde ya no se permitirán actos de corrupción, pues les ofrecerá las garantías para que realicen sus negocios con absoluta libertad dentro del Estado de Derecho y no en uno de chueco; a la vez que prometió "no habrá gatopardismo, sino un cambio verdadero".



"Va a haber garantías para que no sean perseguidos. No somos rencorosos, ya lo dije y lo repito, no es mi fuerte la venganza, van a poder actuar con toda libertad, van a poder hacer negocios lícitos, pero ya van a poder hacer negocios al amparo del poder y mediante la producción, eso se terminó, va a haber un auténtico Estado de Derecho porque ahora a lo que están acostumbrados es al Estado de chueco, al estado de cohecho", detalló ante miles de simpatizantes de Morena, quienes portaban cartelones con los tres principios básicos de su movimiento: "No mentir", "No robar", "No traicionar".

Tambien recordó que tomará la responsabilidad de atender la seguridad como comandante supremo de las Fuerzas Armadas; ya que es urgente atender los 70 homicidios diarios en el país, los cuales rebasan en cifras las 400 muertes de los sismos del 19 de septiembre.

Explicó a los iztacalquenses que su estrategia se basará en la reconciliación para conseguir la paz, por lo que pidió de nueva cuenta al presidente Enrique Peña Nieto que no se concrete la compra de 18 helicópteros armamentistas al gobierno de Estados Unidos.