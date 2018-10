No vamos a ceder a intereses para construir el NAIM: AMLO

Durango, Durango.- Tras aceptar que sí ha recibido presiones por parte de empresarios con intereses creados en la decisión del destino del nuevo aeropuerto, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no cederá y se hará lo que más convenga al interés ciudadano.



Al ser cuestionado sobre si ha recibido o su equipo de transición presiones por parte de los empresarios para construir el NAIM, AMLO respondió que "siempre hay intereses creados en todo [...] Aquí no hay interés personal o de grupo, por poderosos que sean, que vaya a estar por encima del interés nacional".

"Legisladores, libres de no realizar aportaciones para el NAIM"

Sobre la resistencia de Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, sobre el financiamiento de la consulta del NAICM; el tabasqueño dijo que los legisladores son libres de no realizar aportaciones.

Aplaudió la polémica generada, porque entre más ruido, mayor será la participación de las personas en este ejercicio democrático.



AMLO aplaude que tema del tema genere polémica

"Me da gusto que se polemice sobre este asunto, porque así la gente se entera, si no hubiese polémica, la gente no se enteraría que va a haber una consulta para decidir sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", opinó.

Por otro lado, desdeñó la opinión de la Organización de Aviación Civil Internacional de la ONU y dijo que 30 años, es un buen periodo de tiempo para resolver la saturación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Con la ayuda del aeropuerto de Toluca y dos pistas en Santa Lucía.