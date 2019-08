"No vamos a permitir el fraude democrático", rechaza PAN agandalle de Morena

El PAN en la Cámara de Diputados rechazó la intención de Morena de retener la presidencia de la Mesa Directiva de esta soberanía, y adelantó que van a ir en contra del fraude democrático que pretenden los legisladores lopezobradoristas en San Lázaro.

En conferencia de prensa, el grupo parlamentario del PAN aseguró que están en contra de que Morena retenga la Mesa Directiva un año más en el Congreso, y en voz de su coordinador parlamentario, Juan Carlos Romero Hicks, sostienen que apelarán a que Morena respete la ley y acuerdo político que se dio al inicio de la legislatura, de lo contrario se exhibirán como lo que habían prometido combatir.

El legislador guanajuatense sentenció que “la legalidad no es negociable” y no puede haber una falta al acuerdo político que se realizó al iniciar la presente legislatura, por lo que reiteró que “la ley no puede violentarse”.

Ante la acusación del diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Camara baja, quien expresó que el PAN no puede asumir la presidencia de este órgano de dirección en la Cámara, porque Acción Nació tiene un conflicto de interés, al haber promovido 17 amparos contra la Cámara baja, a través de bufetes jurídicos privados; Romero Hicks afirmó que estaba mal informado Muñoz Ledo y apelaba a que su trayectoria como demócrata lo haga entrar en razón, pues la presidencia de la Mesa Directiva es un cargo que obliga a la objetividad.

En otro sentido la bancada panista, durante esta conferencia de prensa, anunció su agenda legislativa, la cual tendrá 4 ejes fundamentales: Apoyo a l economía familiar; Seguridad y Justina; Derechos de las personas y sus familias, y finalmente, la defensa las instituciones demócratas.