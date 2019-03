"No vamos a perseguir a nadie por sus ideas", AMLO sobre Krauze

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, destacó durante su conferencia matutina, que a pesar de que el escritor Enrique Krauze tenga distintas posturas políticas, se respetará a escritores y o se perseguirá a nadie.

“No queremos la polémica, Enrique Krauze es un buen historiador, tiene una postura política, no precisamente afín a la nuestra pero merece todo nuestro respeto”.

Por tanto, el primer mandatorio recordó que en su gobierno existe libertad de expresión y aseguró que no se protegerá a “intelectuales orgánicos”.

“Yo he tenido con él algunas diferencias pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse, nosotros no vamos a perseguir nadie por sus ideas, no vamos a utilizar, mucho menos al Estado, para cuestionar a críticos, lo que estamos buscando es que el Estado ya no proteja a escritores, que no haya intelectuales orgánicos, es decir, que si los conservadores quieren tener a sus ideólogos, que ellos los financien, que no sea el Estado... muchos son académicos, hay hasta maestros eméritos, tienen ingresos asegurados, pueden escribir un artículo a la semana o dos sin cobrar defendiendo su ideología, su forma de pensar”.

"Yo también lo respeto a usted, Señor Presidente", Krauze responde a AMLO

Ante la polémica y declaraciones de López Obrador, el escritor Enrique Krauze, expresó su respeto a AMLO por Twitter "Yo también lo respeto a usted, Señor Presidente..."

El también historiador, aseguró que su crítica "ha sido franca y pública" y que apoya los proyectos sociales del presidente.

Finalmente, agradeció que AMLO respete la libertad de expresión de las personas.

"Mi crítica ha sido franca y pública. He apoyado su proyecto social y moral. Y agradezco que reitere usted su postura de proteger las libertades".