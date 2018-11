"No vamos hacer nada fuera de lugar"; Monreal a gobernadores por superdelegados

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, aseguró que con los gobernadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sólo hay paz, respeto y desea suerte en sus propósitos

“Con los gobernadores solo hay paz y una relación de respeto, tienen su libertad, como coordinador del grupo parlamentario les digo que no se preocupen no vamos hacer nada fuera de lugar”, dijo el ex gobernador de Zacatecas.

Foto: Mauricio Huizar

El legislador dijo que no habrá llamado de atención en contra de Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, quien dijo que son los gobernadores no respaldan las estrategias de Andrés Manuel López Obrador habrá desaparición de poderes.

“Vamos a respetar y les deseamos suerte en sus propósitos, no vamos a generar ninguna reacción inconveniente a su trabajo”, agregó Monreal Ávila.

El hombre de todas las confianzas de López Obrador dijo que quiere establecer una relación cordialidad y de respeto con los mandatarios estatales.