No voy a entrar en un debate con Xóchitl Gálvez, afirma Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, aspirante a la Presidencia de México y considerada como una de las "corcholatas", descartó entrar en debates con la panista Xóchitl Gálvez.

A pregunta expresa de que si ella estuvo en alguna ocasión en casa de la panista, Claudia confirmó el hecho.

"Sí, en el 2018, ella dijo que no iba a ser senadora de la República pero más allá yo no quiero entrar en un debate con Xóchitl", dijo desde Tampico donde realiza una gira.

Aseguró que Gálvez es impulsada por un proyecto que aspira regresar al pasado.

"Representa un proyecto de nación que quiere volver al pasado; la mejor muestra de ello es que quien coordina el movimiento nacional es José Ángel Gurría que es el más neoliberal de todo los neoliberales, quieren regresar al México del pasado con una corrupción tremenda", declaró la morenista.

Rechazó que en la Cuarta Transformación hubiera misoginia por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Claudia Sheinbaum estuvo de visita en Tampico | Vladimir Meza

Sector pesquero asistió a la reunión

En reunión con al menos 300 personas que se dedican a la actividad pesquera en la colonia Morelos de Tampico, le expusieron la problemática de la zona.

"Tomé en cuenta todo esto, lo que es el sector pesquero, que no haya tanta burocracia; ahorita nosotros como cooperativa tenemos tres años luchando por arreglar nuestros permisos y no hemos podido obtener los permisos de pesca, yo no sé por qué", le dijo un pescador.

En respuesta, Sheinbaum dijo que Andrés Manuel López Obrador ha impulsado una transformación profunda que requiere de tiempo y que la pandemia propició dar prioridad a otras áreas de salud.

"Como dice nuestro presidente, se gobierna para todos y para todas pero por el bien de todos, primero los pobres, esa es la gran diferencia, es un presidente que sirve al pueblo de México", indicó.

"No todo se puede hacer en 6 años, están de acuerdo", sostuvo Sheinbaum, quien señaló que con su visita se abre una mesa de trabajo para dialogar sobre los temas de pesca.

La candidata a la Presidencia de la República visitó La Puntilla | Vladimir Meza

"Desde ahorita, no después, sino que desde ahorita nos sentemos a trabajar para ver cómo darle seguridad social a todas las mujeres que trabajan el camarón aquí en la colonia Morelos, lo que requieren los pescadores, todo esto que dice que la traumatología", afirmó.

Claudia visitó La Puntilla de Tampico

Una vez que concluyó la reunión con la comunidad pesquera, Claudia se dirigió al mercado de mariscos La Puntilla.

Después acudió a la zona centro de Tampico donde realizó un recorrido por el nuevo mercado.

Por la tarde, a las 16:00 horas de hoy, tendrá una concentración masiva en el Recinto Ferial, donde su equipo espera congregar a miles de personas.

Sheinbaum, quién hace unos días se desempeñaba con jefa de la Ciudad de México y dijo no pretender debatir con Xóchitl Gálvez, aseguró estar por encima en las preferencias de sus compañeros que, como ella, desean convertirse en el coordinador (a) nacional de la defensa de la Cuarta Transformación en México.

Nota publicada en El Sol de Tampico