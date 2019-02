No voy a gobernar agachado ante el presidente: Alfaro

El gobernador Enrique Alfaro sentenció que “No voy a gobernar agachado ante el presidente de México. Voy a gobernar con dignidad". Dijo que no va a gobernar para quedar bien con medios de comunicación o grupos de poder: “A Jalisco se le respeta”.

Por cierto, informó que hasta ahora no han llegado los 600 militares prometidos por la federación para el Estado: “No, no han llegado a Jalisco, no en un ánimo de desatención estoy en comunicación con el secretario de seguridad, pero todavía no llegan los elementos a Jalisco”.

Enrique Alfaro, que al principio de la administración se desmarcó de MC, ayer reconoció que tuvieron “prestada la marca y hoy ya no es lo mismo MC que entonces”, para luego indicar que él va a gobernar a su estilo, “tengo muy claro lo que me toca hacer, lo he demostrado una vez tras otra, no soy un político que inventaron ayer, los resultados de mi trabajo están a la vista de todos, no voy a cambiar lo que he sido, voy a gobernar con dignidad y para que mi nombre quede limpio; no voy a gobernar no para hacer negocios, no voy a gobernar para darle gusto a los medios, no voy a gobernar para satisfacer los intereses de los grupos de poder que tienen secuestrado a Jalisco; voy a gobernar para los jaliscienses, voy a gobernar para la historia, voy a gobernar para sentirme orgulloso de mi trabajo y de la lucha de todos”.

Durante el discurso resaltó que: “tampoco voy a gobernar agachado ante el presidente de México, jamás, voy a gobernar con dignidad. Al presidente de la República, lo respeto como líder importante, ojalá lo escuche: Tiene nuestro respeto y nuestro respaldo para cambiar a México de fondo, no le vamos a regatear el apoyo, queremos que le vaya bien al presidente porque queremos que le vaya bien a México, pero eso no significa que cuando el presidente trate mal a Jalisco, que cuando le quite los recursos que Jalisco necesita, cuando le dé un trato indigno, cuando quiera someternos a la voluntad de las burocracias de los grupos de poder en ese momento, al presidente y a quien sea, le vamos a decir a Jalisco se le respeta, así de claro y así de fuerte”, terminó.

Recordó el caso de los 23 días sin gasolina, “¿Qué deberíamos haber hecho, quedarnos callados o pedirles dádivas?”, dijo ante los presentes, para luego responder “exigimos que se entendiera la dimensión del problema”.

También habló de los 2 mil 500 millones de pesos que le dieron de menos a Jalisco, cuando se dispuso enviarles emisarios con línea de virreyes o cuando la línea tres del tren ligero se mantiene tirada por parte del gobierno federal.

Calificó tales hechos como agravios y agresiones al Estado, para luego insistirle al presidente Andrés Manuel López Obrador “ya no más, atienda el reclamo justo y respetuoso del pueblo de Jalisco, no pedimos dádivas, pedimos justicia, pedimos que se trate con dignidad a nuestro Estado y lo voy a hacer hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste, hasta donde tope, así de claro”.