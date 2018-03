No voy a reelegirme, seis años son suficientes para sacar al país del atolladero: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" (Morena, PT y PES), no buscará la reelección, serán suficientes seis años para sacar del “atolladero” al país, aunque eso signifique trabajar jornadas de 16 horas diarias, para lograr en un solo periodo presidencial, el avance de 12 años.

"Hay quienes piensan que no va a ser suficiente seis años, yo sostengo que sí porque no soy partidario de la reelección. Hay presidentes en otros países que llegan y encuentran una situación muy complicada, empiezan a gobernar, lo hacen bien y luego modifican las leyes para quedarse más tiempo. Yo no voy a reelegirme, es un asunto de principios. No creo en la reelección", garantizó el tabasqueño al finalizar su ponencia en The Real State Show 2018.

Ante los integrantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, López Obrador dijo que no tiene tiempo que perder, y por ello, el gabinete que perfiló para su administración, ya está trabajando en alianzas, para alcanzar un avance de 12 años en seis.

Política Sostiene AMLO reunión con empresarios coahuilenses

“Dimos a conocer el gabinete, porque novamos a perder el tiempo, no podemos perder el impulso, son nada más seis años, yo no me voy a reelegir y tenemos que hacer que nos rinda ese tiempo, vamos a ser 12 años en seis”, se comprometió.

La estrategia de López Obrador se sustentará en una alianza entre la inversión pública-privada, donde se depositará la confianza en los empresarios, por lo que llamó a “no ver al inversionista, no ver al contribuyente como un delincuente en potencia, verlo como una gente de bien”. Al finalizar su mensaje, dijo sentirse entre amigos y garantizó que se eliminará la burocracia, impuestos y combatirá férreamente a la corrupción.

Respecto a la visita de Jared Kushner, asesor político y yerno del presidente Donald Trump, espera que no haya más postergaciones del diálogo, eso sí, México deberá alcanzar el entendimiento con Estados Unidos para evitar, “el uso con fines electorales de la construcción del muro”.