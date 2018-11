No voy a ser rehén de nadie, ni me voy a dejar chantajear: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, aseguró que no será rehén ni se dejará chantajear por ninguna persona ni por los gobernadores del PAN, PRI o Movimiento, porque el pueblo de México es el único amo.

No voy a ser rehén de nadie, no voy a dejar chantajearME por nadie, yo nada más tengo un amo y un mandato: El amo que tengo es el pueblo de México y el mandato que me dieron es acabar con la corrupción.

La desaparición de los moches trae nerviosos a los gobernadores, dijo el líder de la izquierda en México, quien acudió a votar en la plaza principal de la alcaldía de Tlalpan.

Va haber como nunca un auténtico Estado de Derecho y ya no habrá estado chueco como hasta ahora. No limitamos la libertad de nadie y que quede claro ya no habrá partidas de moches.

El fundador de Morena dijo que ya no habrá negociaciones para el reparto de presupuesto con las autoridades estatales.

“A ver vamos a negociar, me quedo callado, no crítico, pero me vas a dar un presupuesto especial y me vas a dar un trato especial. Ya no habrá partidas de moches y ya no se va manejar el presupuesto de manera discrecional”, dijo el político tabasqueño.

El presupuesto que se enviará antes del 15 de diciembre al Congreso de la Unión será el único reparto de dinero, porque “ya no habrá más” partidas extraordinarias, agregó.