Caso de senador acusado de violencia familiar aún pendiente: Batres

El presidente de la Mesa Directiva en el Senado de la República, Martí Batres, señaló que, aunque no han recibido información por parte del Poder Judicial de la Federación (PJF) sobre la situación legal del senador del PRI, Noé Castañón Ramírez, éste todavía podrá tomar protesta e integrarse a la Cámara alta.



Detalló que su caso no puede considerarse como ausencia, ya que “el senador (Castañón Ramírez), ha hecho de manera expresa, pública, su voluntad de integrarse al Senado”, por lo que subrayó “el problema no es que él esté ausente, el problema no es que él no haya venido al Pleno”.

“Entonces, por un lado, tenemos que respetar los derechos del senador. Sus derechos están a salvo. En su momento, cuando el Poder Judicial nos diga que estos procesos están concluidos, él podrá integrarse al Senado”, añadió Batres Guadarrama.

Por su parte, comentó que es necesario que mientras no se tenga más información acerca de los procesos en los que se le acusa por presunta violencia intrafamiliar, tendrán del otro lado, que proteger la Ley de Victimas y otras legislaciones, mismas que son importantes respetar para que “no se dé un uso equivocado al fuero que tienen aún senadores de la República”.

“En todo caso, lo que estamos tratando es otra cuestión, es el asunto de que se protejan los derechos también de posibles víctimas”, acotó.