Noé Castañón llega a toma de protesta con acusaciones de violencia familiar

El Senado de la República tiene en su agenda de sesión de este martes, la toma de protesta como senador del PRI de Noé Fernando Castañón Ramírez, luego que así lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El priista no ha tomado protesta como senador de la República –desde el pasado 1 de septiembre- por el estado de Chiapas, debido a una demanda por violencia intrafamiliar que en su momento interpuso su ex esposa Mayte López García.

En una carta a la opinión pública la señora López García explica que desde el año 2016, en contubernio con jueces locales y federales, con argucias y mentiras, “me fueron arrebatados mis tres hijos, con violencia, los cuales a la fecha no he podido ver ni acercarme a ellos’’.



Desde el pasado 28 de agosto, fecha en que fue detenido en Nuevo León, Noé Castañón, ha desfilado por diferentes juzgados para ventilar las demandas en su contra, inclusive, la Mesa Directiva del Senado de la República postergó su toma de protesta hasta no quedar clara su situación jurídica.

Sin embargo, Castañón Ramírez acudió al TEPJF alegando que la Mesa Directiva que encabeza el senador Martí Batres, le negaba su derecho a la protesta de ley.



Mientras su ex pareja Mayte López denunció que el tribunal de justicia del Estado de Chiapas, “derivado de la influencia del ex ministro Noé Castañón León –padre-, le otorgó una determinación judicial de no vincularlo a proceso, a pesar de encontrarse acreditado que el señor Noé Castañón es una persona violenta y que miente ante autoridades’’.

La señora Mayte López, en su carta pública, denuncia que mientras Noé Castañón tomará protesta este martes como senador de la República , “obteniendo así el añorado fuero federal’’, ella no cuenta con herramientas ni apoyo de ninguna autoridad judicial.