Noroña reclama a AMLO por no invitarlo a cena con corcholatas

El diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador por no invitarlo a la cena que tuvo ayer con las cuatro corcholatas de Morena en la terraza de la librería Porrúa, a escasos metros de Palacio Nacional, y en la que presuntamente se abordó el tema del proceso para definir la candidatura presidencial del partido guinda.

En conferencia de prensa en el Senado de la República, el legislador y aspirante a la candidatura presidencial dijo que ayer se comunicó con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, pero acusó que éste no le comunicó que habría una reunión entre los aspirantes a la candidatura y el presidente.

“La exclusión con miras a ir construyendo el proceso de elección de la candidatura me parece injustificada, me parece incorrecta y me parece que no es un trato de compañeros. No es un asunto de exclusión personal, porque en las encuestas que ya me incluyen, que son cada vez más, me reconocen un indiscutible tercer lugar, por encima incluso de Adán Augusto y de Ricardo Monreal”, sostuvo.

El legislador aseguró que el presidente no lo excluye sólo a él con su negativa de reconocer su aspiración presidencial sino a millones de mexicanos que apoyan su propuesta.

“Al excluirme (el presidente), está excluyendo a millones de mexicanos y mexicanas, está excluyendo la posición más de izquierda del movimiento, está asumiendo una posición sectaria, que es inaceptable para el líder del movimiento porque provoca hacia abajo el mismo sectarismo y descalificación”, sostuvo.

No es la primera vez que Fernández Noroña reprocha al presidente no tomarlo en cuenta en el proceso de sucesión presidencial: el 17 de mayo reclamó que el ejecutivo no lo incluyera en la lista de corcholatas, en ese entonces dijo que el presidente estaba peor que el INE.

Ayer, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación; el senador Ricardo Monreal, así como otros personajes como la virtual gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, cenaron con el presidente y no emitieron mayores declaraciones sobre el motivo de la reunión.