Nos duele profundamente que Javier Duarte nos haya traicionado: Meade

BOCA DEL RÍO.- El precandidato a la Presidencia de la República de la coalición Meade Ciudadano por México ( PRI-PVEM-Nueva Alianza), José Antonio Meade, afirmó que los actos de Javier Duarte de Ochoa no definen a la militancia priista.

Al asistir al arranque de precampaña de José Yunes Zorrilla por la gubernatura de Veracruz de la misma alianza, admitió que les duele que Javier Duarte haya traicionado a su partido.

“Nos duele profundamente que Javier Duarte nos haya traicionado con la corrupción, nos duele que Javier Duarte haya lastimado nuestro prestigio, nos duele porque no nos define y no nos describe, al priismo de Veracruz no define la corrupción, no lo define la impunidad, al priismo de Veracruz lo define la vocación por el trabajo, lo define la vocación de triunfo, lo define la certeza de que sí es posible un Veracruz seguro, con más igualdad y más trabajo”, declaró.

Ante un nutrido auditorio en el Salón Tajín 3 y 4 del World Trade Center de Veracruz conformado por todos los sectores del partido, se comprometió a combatir la corrupción.

Foto Especial

No desaprovechó la oportunidad de arremeter contra el candidato por la coalición Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, por su propuesta de dar amnistía a delincuentes.

En el aeropuerto, José Antonio Meade, fue recibido por el precandidato del PRI a la gubernatura de dicha entidad, José Francisco Yunes Zorrilla, el presidente del Comité Directivo Estatal de este instituto político, Renato Alarcón Guevara, así como senadores y diputados locales.

Además, el precandidato saludó a un grupo de mujeres, vestidas con el traje típico jarocho y le regalaron un paliacate.

Meade viajó en vuelo comercial, acompañado por su esposa, Juana Cuevas, el Dirigente Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, y su Coordinador de precampaña, Aurelio Nuño.