Nos preocupa la inseguridad, pero no es impedimento para realizar elecciones: Lorenzo Córdova

Existen condiciones para realizar las elecciones, a pesar del clima de inseguridad, y de los atentados a posibles candidatos en el estado de Guerrero, señaló Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

Hoy no tenemos ninguna noticia que algún estado o distrito, en donde no podamos realizar el trabajo del INE”, señaló en entrevista posterior a la 81 Convención Bancaria. “La inseguridad es una preocupación, pero no ha impedido la realización de elecciones.

El funcionario recordó que ninguna elección se ha cancelado en los últimos 10 años, a pesar que el tema de la inseguridad ha sido una preocupación constante para la ciudadanía.

Ayer, el INE en coordinación con las autoridades inició un operativo de campo en todo el país, solamente superado por el censo que realiza el INEGI, y hasta el momento no ha registrado problemas en su avance.

Varía de distrito a distrito, pero se establecen las medidas que sean necesarias para garantizar su protección (del personal del INE), y la integridad de los ciudadanos que han sido seleccionados para ser funcionarios de casilla.

Aclaró que el INE es responsable de la organización de las elecciones, más no de la seguridad de los candidatos. “La seguridad es competencia de autoridades tanto locales como nacionales”, indicó.

“Tenemos una coordinación estrecha con las autoridades, pero no podemos suplantarlas. El INE no tiene facultades ni herramientas para proveer seguridad, para eso están las instancias federales y locales que son responsables de procurar la seguridad pública”, agregó.

