Nos quedamos los que queremos un partido unido: Marko Cortés

El nuevo presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, sentenció que en Acción Nacional están los que quieren y quienes apuestan a un partido sólido, fuerte, unido, en donde todos caben y en los que se terminan los protagonismos.

En entrevista con El Sol de México, Cortés Mendoza aseguró que el PAN pactará tema por tema en el Congreso de la Unión para acompañar o dar frente a la mayoría de Morena, por lo que rechazó que las alianzas con partidos como el PRD o el PRI se den en automático o en bloque, sino será un análisis de temas y causas.

Por su parte, el michoacano celebró que el abstencionismo se haya eliminado en los procesos de Acción Nacional, al haber registrado más del 60 por ciento de participación en la jornada electoral que se vivió el domingo pasado.

Foto: Alejandro Aguilar

“Más allá de quién es el dirigente, más allá de si somos gobierno o somos oposición, en el PAN ya no hay tiempo para egoísmos, no hay tiempo para proyectos personales, hoy en el PAN lo que necesitamos es un cierre de filas para hacer valer nuestra fuerza opositora”, detalló el albiceleste, tras 48 horas de que el expresidente Felipe Calderón renunciara a su militancia dentro del partido que pronto estará en sus manos.

¿Cuál es su opinión respecto de la salida del expresidente Calderón?

Él finalmente tomó su decisión, el PAN estará

de puertas abiertas para todos los mexicanos. Los que quieran estar y cumplir nuestras reglas y nuestros principios son bienvenidos.

¿Cómo cerrar heridas?

Incluyendo, escuchándolos a todos, dándole a cada quien su lugar, y eso es lo que ha faltado en el PAN, tenderles la mano, tender puentes entre todos y hoy más que nunca hay una gran oportunidad para que eso ocurra y es la embestida de populismo y autoritarismo. Ante eso va a ser más fácil todavía que podamos cerrar filas porque los que queremos a México y queremos al PAN no tenemos de otra, nos vamos a sumar por convicción propia, por amor a México y lo haremos a través del PAN.

¿Cuál será el discurso para incentivar la oposición del PAN frente a Morena en el congreso?

Cohesionar, nuestra posiciones políticas lo que no debe de ocurrir es que en una bancada opinemos una cosa y luego otra completamente distinta, tenemos que pactar, consensar nuestras posiciones en los principales temas. Nosotros no vamos a ser una oposición a ultranza, todo en contra. No, así no es Acción Nacional, pero sí vamos a escoger con claridad nuestras batallas.

¿Cómo darla con una mayoría como la de Morena?

Nosotros vamos a dar nuestras batallas de la mano también de la sociedad, siendo las mejores causas, defendiendo la democracia, defendiendo las instituciones, defendiendo las libertades y derechos de todos los mexicanos esas van a ser nuestra puesta.

En este sentido, ¿ven con buena cara que puedan ganarle terreno a Morena en la próxima legislatura?

Foto: Alejandro Aguilar

Nuestra meta como dirigencia nacional, en tres años, va a ser quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados. Nuestra meta va a ser que la pluralidad nuevamente regrese al parlamento.

¿Podría haber alianzas con otros partidos como el PRI, el PRD?

He dicho que podrá haber en el Congreso coincidencias en temas de fondo, coincidencias en causas específicas y en esas, la única forma de detener, en la conformación actual de la cámaras de diputados y senadores una reforma constitucional es encontrando coincidencias entre las fuerzas opositoras, yo veo que eso va a ser factible y espero que los partidos en estos temas trascendentales, realmente se mantengan como partidos opositores.

¿Habrá una reestructura?

He propuesto, y esto ocurrirá en enero, el inicio de una consulta y análisis de reformas de fondo en el PAN, de nuestra reglas. Yo estoy pensando, el año entrante, en septiembre, cuando cumplimos 80 años de vida, poder llevar a cabo nuestra asamblea nacional extraordinaria para reformar nuestras reglas de fondo, hacer cambios, por ejemplo, una política de inclusión de las minorías en el partido, regresar a la democracia dentro del Partido Acción Nacional para que realmente el método sea la elección de militantes, hacer que las dirigencias no sean juez y parte, que no puedan ser electas en ningún cargo de elección popular.

¿Incluido el presidente?

Incluido su servidor, obviamente y los comités estatales. Vamos a hacer cambios de raíz en el partido, con la convicción de que eso, precisamente eso es lo que va a permitir calmar las aguas en el PAN y que todos quepamos.

¿Cómo ve esas acusaciones que caen en tu contra en las que se te acusa de recibir 70 millones de pesos?

Foto: Alejandro Aguilar

Es falso, absolutamente falso, yo tengo mis declaraciones patrimoniales públicas el 3de3, que yo he presentado como funcionario también mis declaraciones en tiempo y en forma y que esa de notación, esa difamación, esa mentira le ha hecho mucho daño al pan y que yo no pienso caer en su juego, pero sí señalar con total claridad que es absolutamente falso

¿Sobre la estructura de la continuidad que se ha denunciado?

Eso es cierto, yo inicié en 1998, en el 98 empecé a hacer trabajo a nivel nacional en el PAN. 1998! Hace 20 años! Yo era dirigente estatal de acción juvenil y como dirigente estatal tú tienes reuniones con todos los demás dirigentes estatales y te mueves de un Estado a otro, hace 20 años yo hice trabajo a nivel nacional, ¡claro que tenemos un equipo, por supuesto! Personal y de amigos, luego fui coordinador nacional de los jóvenes del PAN en el año 2001, por supuesto que tengo grandes amigos en todo el partido que entonces eran juveniles y hoy ya no lo son

¿Esa misma estructura ayudará a la unión?

Por supuesto, porque en esa estructura hay de todas las visiones de todos los tonos de azul

¿Cómo está actualmente el PAN?

Emocionado, esperanzado confiado en que haremos las cosas bien en la dirigencia

¿Cuál será el plan para volver a fortalecer al PAN?

Después de este proceso quedó claro una cosa que el PAN está de pie firme, el pan además logró consensuar un 80% en un solo proyecto. El pan está unido en los hechos y vamos a lograr proyectar eso hacia la sociedad y vamos a buscar a ese 30 por ciento, a los militantes que de forma genuina apostaron por otro proyecto, que de forma real y sincera apostaron por otra alternativa, todos somos necesarios y esa va a ser mi apuesta.

¿Será constructiva no destructiva la oposición?

Foto: Alejandro Aguilar

Sin duda, siempre será propositiva y cuando seamos oposición en temas concretos vamos a decir el por qué, con total claridad y vamos a intentar que nos acompañe también esa sociedad que hoy no se ve representada, nuestro reto es hablarle a esos 60 millones de mexicanos que no votaron por Andrés Manuel, el reto, 30 sí lo hicieron pero el 60 no.

¿Usted continuaría con la invitación que hizo a Gómez Morín?

La reitero, que se sume a la Comisión Política Nacional del partido, esta Comisión Política Nacional va a ser donde yo busque que se acuerden en los temas más importantes la posición del pan. Lo que creemos, lo que impulsaremos en nuestras dos cámaras, pero en armonía con nuestros gobiernos municipales estatales y la institución para que le pan sea una sola voz y lo que yo estoy pretendiendo es que en este órgano que apruebe el consejo nacional la comisión política nacional pueda estar incluido para que ese 20% que votó por Manuel también se vea representado.

En su discurso del domingo hablaba de equilibrio de poderes y respeto a las instituciones, ¿con qué cara ve estas reformas en que se ve afectado al Poder Judicial por el Ejecutivo y el Legislativo?

Cuando me refiero a cuidar las instituciones, me refiero también a cuidar al Poder Judicial, necesitamos garantizar que la carrera judicial en México se fortalezca y no se debilite, nosotros no queremos un hiperpresidencialismo, queremos un auténtico equilibrio de poder, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial y a lo que apostaremos es a que no se debilite el Poder Judicial.

¿Cómo ve los resultados de la jornada que se vivió el domingo?

Primero quiero manifestar mi agradecimiento franco al 60% de los militantes panistas que decidieron participaren en la jornada del 11 de noviembre. Hablamos de 170 mil militantes que fueron a votar este domingo y no es una cifra menor, es un porcentaje alto de votación. Se rompe el abstencionismo. Se rompe el abstencionismo. Tenemos una amplia votación. Nosotros superamos nuestras propias expectativas. Pensábamos que ganaríamos la dirigencia nacional del partido tres a uno y en los hechos ganamos cuatro a uno. Esa situación nos da un mensaje muy claro a los militantes, a un cierre de filas que se logró ese amplio consenso al que yo me refería, a ese proyecto en el que cabemos muchos, por no decir todos. Un proyecto incluyente, un proyecto en el que se conjunta a las partes y eso logramos ese consenso y por eso logramos ese consenso tan alto, y por eso yo estoy tan comprometido por ello, que en muchos estados hayan votado, todas las visiones...el voto fue de muchos, de todos los estados,

de muchas partes eso fue realmente contundente.