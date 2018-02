"Nos vemos en la boleta López Obrador", Zavala asegura su lugar en elecciones

La precandidata independiente Margarita Zavala estuvo muy activa en sus redes sociales donde realizó varias propuestas y criticó el trabajo del PRI, sin dejar a un lado a Andrés Manuel López Obrador.

De manera desafiante, Zavala retó al candidato presidencial de Morena como su único rival en la boleta de presidenciables de las elecciones de 2018, tras confirmar que ella se encuentra en segundo lugar de preferencias.

Nos vemos en la boleta, @lopezobrador_ : allí te voy a ganar. Atentamente, ya sabes quién.https://t.co/cmomv167gr — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 2 de febrero de 2018

Este día al Secretario de Gobierno, Alfonoso Navarrete Prida, aseguró que los homicidios bajaron en la última semana gracias a la intervención de la Policía Federal, a lo que contestó la aspirante independiente Margarita Zavala, "eso demuestra que abandonarla 5 años fue un error. En mi gobierno duplicaremos número y capacidades de la PF".

Según el Secretario de Gobernación, los homicidios bajaron en la última semana en varias ciudades gracias a la intervención de la Policía Federal. Eso demuestra que abandonarla 5 años fue un error. En mi gobierno duplicaremos número y capacidades de la PF. https://t.co/RlB0Rk3ceL — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 1 de febrero de 2018

Pero eso no fue todo, pues la ex primera dama también aseguró que el PRI comenzaba a disfrazar la inflación por los tiempos electorales, repitiendo sus patrones que terminan por devastar la economía y el bienestar de las familias, mismos que no eran desconocidos para AMLO.

"Al puro estilo del viejo PRI (que @LopezObrador_ conoce muy bien), el gobierno disfraza la inflación con estímulos fiscales con fines electoreros. Ya no se acuerdan de 76, 82 y 88, pero devastaron la economía y el bienestar de millones de familias", aseguró.

Al puro estilo del viejo PRI (que @LopezObrador_ conoce muy bien), el gobierno disfraza la inflación con estímulos fiscales con fines electoreros. Ya no se acuerdan de 76, 82 y 88, pero devastaron la economía y el bienestar de millones de familias.https://t.co/YZV2S8yb9y — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 1 de febrero de 2018

"Necesaria la presencia del Ejército y la Marina en las calles"

Días antes en su gira por Tamaulipas, Zavala aseguró que la presencia del Ejército y la Marina en las calles de México serán necesarias mientras no se cuente con cuerpos policiales civiles fuertes, equipados y capacitados que respondan a los intereses de la ciudadanía.

Hasta el momento la aspirante independiente ha confirmado que lleva validadas 850 mil firmas, son necesarias 866 mil 593 para lograr el registro, por lo que seguirá recabando el apoyo de los ciudadanos en diferentes estados para tener un rango más amplio de seguridad. La fecha límite para recaudar las firmas es hasta el 19 de febrero.